Ligue 1 : l’AJ Auxerre inflige une correction humiliante à l’OM au Vélodrome

Ce vendredi soir, le premier match de la 11e journée de Ligue 1 avait lieu à Marseille. En proie au doute après des semaines d’alternance entre le bon et le mauvais, l’OM se devait de l’emporter à domicile face à une AJ Auxerre de plus en plus dangereuse au gré des semaines. Après un nul glané à Lyon il y a deux semaines (2-2), le promu avait infligé une fessée humiliante à Rennes la semaine dernière (4-0). Ainsi, l’état d’esprit était clair dans les rangs auxerrois : créer l’exploit en battant un OM pas si à l’aise à domicile cette saison. Pour rappel, l’OM n’a gagné qu’un seul de ses quatre derniers matches au Vélodrome. D’entrée, l’AJA a donc mis une pression folle sur la défense olympienne. Et cela a payé sur l’un des premiers ballons dangereux envoyés dans la partie de terrain phocéenne. Après une première alerte de Gaëtan Perrin (6e), Lassine Sinayoko a profité de l’énorme boulette de Lilian Brassier pour ouvrir le score rapidement (0-1, 10e). Malgré une possession largement à leur avantage (77e), les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas trouvé les armes pour égaliser malgré deux situations pour Neal Maupay (31e, 36e), et ont bu la tasse juste avant la pause. Alors que Gaëtan Perrin a inscrit le deuxième but de la soirée après un sang-froid remarquable face à Géronimo Rulli (0-2, 43e), le joueur formé à l’OL a trouvé Hamed Traoré sur la gauche. L’Ivoirien, clef de voute du système offensif de l’OM, s’est joué de Pol Lirola avant de finir entre les jambes du portier argentin (0-3, 45e). Une humiliation impressionnante pour les joueurs de l’OM qui rentraient aux vestiaires sous les sifflets copieux du Vélodrome.

Au retour des vestiaires, les joueurs de l’OM avaient forcément à cœur de montrer un autre visage malgré une autre salve de sifflets reçus de leurs supporters. Pour booster les siens, Roberto De Zerbi décidait de faire entrer Ismaël Koné, Elye Wahi et Ulisses Garcia en jeu. Pour autant, le danger auxerrois était toujours d’actualité et Hamed Traoré, toujours aussi précieux dans le jeu, s’illustrait encore avec une frappe qui est venue s’écraser sur le poteau de Rulli (48e). Après plusieurs autres opportunités manquées (55e, 59e), Auxerre a même manqué l’opportunité de se mettre définitivement à l’abri avant un éventuel sursaut d’orgueil marseillais. Ce dernier est venu quelques minutes plus tard. Sur une action anodine, Mason Greenwood a hérité d’un penalty après avoir tiré sur la main d’Akpa dans la surface. Sans trembler, l’Anglais a transformé sa tentative afin de rejoindre Bradley Barcola à la tête du classement des buteurs de Ligue 1, et de redonner espoir à l’OM dans ce match (1-3, 65e). Pour autant, malgré ce but de l’espoir, Marseille n’a pas montré suffisamment de choses pour déséquilibrer un bloc auxerrois bien en place pour conserver cette victoire en ligne de mire. Donovan Léon a également pu s’employer à de multiples reprises afin de conserver cet avantage au score (71e, 84e). Brillant en fin de première période et solidaire en seconde période, l’AJ Auxerre est donc allée chercher une belle victoire à Marseille (1-3). Un succès brillant dans la course au maintien et qui permet aux Auxerrois d’entretenir des récents espoirs européens. Avec ces trois points bienvenus, l’AJA grimpe à la 6e place. De son côté, Marseille confirme ses grosses difficultés à domicile. Déjà balayés il y a deux semaines lors du Classique face au PSG (0-3), les coéquipiers d’Adrien Rabiot enchaînent avec une deuxième défaite humiliante sur leurs terres. L’OM cale encore et laisse l’opportunité à ses concurrents directs de se rapprocher inexorablement de lui. Marseille reste provisoirement deuxième.