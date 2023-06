Brendan Rogers, nouveau coach du Celtic

Viré de Leicester, Brendan Rodgers a trouvé un nouveau club. L’entraîneur britannique fait son grand retour à Glasgow puisqu’il a été choisi par le Celtic. Ancien coach des Bhoys de 2016 à 2019, Rodgers succède à Ange Postecoglou parti à Tottenham.

« Le Celtic Football Club a le plaisir d’annoncer que Brendan Rodgers a été nommé manager du club pour un contrat de trois ans. Brendan a déjà mené le club à un succès phénoménal, en remportant des triplés nationaux consécutifs et en réalisant la plus célèbre des saisons d’invincibilité », indique le communiqué.

Welcome back, Brendan! 🍀#CelticFC is delighted to announce that Brendan Rodgers has been appointed the Club's new Football Manager on a three-year contract.



Let's get to work! 🙌