Nayef Aguerd a recalé Al-Ittihad

Ces dernières heures, ça s’active pour Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est sur le départ de West Ham depuis plusieurs semaines et a été dans le viseur de nombreux clubs européens. Dernièrement, nous vous révélions que la Real Sociedad et Villarreal avaient coché son nom en priorité. Dans le même temps, le club d’Al-Ittihad, entraîné par Laurent Blanc, s’était montré intéressé et avait même dégainé une grosse offre à West Ham.

Selon nos informations, l’international marocain a décidé de refuser la proposition saoudienne pour rester en Europe. Il souhaite signer en Liga et cela se jouera donc entre Villarreal et la Sociedad pour le moment. À quelques heures de la fin du mercato, les clubs doivent faire vite. Enfin, la possibilité de voir finalement Nayef Aguerd rester à West Ham existe si aucun accord n’est trouvé d’ici ce soir 23 heures. À suivre…