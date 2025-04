Man City : Al-Ittihad accélère pour Ederson

C’est un secret de polichinelle, mais l’avenir d’Ederson semble s’écrire de plus en plus loin de Manchester City. La transition à venir pour le club mancunien marque une étape importante dans l’évolution du club. Après une période dorée sous la direction de Pep Guardiola, les Cityzens se préparent à un renouveau, tant sur le plan tactique que structurel, et certains joueurs cadres vont plier bagages, à commencer par Kevin De Bruyne et le gardien brésilien Ederson.

Comme Kevin De Bruyne, Ederson semble se diriger vers l’Arabie saoudite. Selon nos informations, le club saoudien d’Al-Ittihad, où évolue Fabinho, Houssem Aouar, Danilo Pereira, Steven Bergwijn, Moussa Diaby, Karim Benzema et N’Golo Kanté, continue d’accélérer et d’intensifier les négociations pour s’attacher les services du portier auriverde. En effet, l’agent du joueur était avec Ramon Planes, directeur sportif d’Al-Ittihad, ces dernières semaines pour poursuivre les discussions. Le gardien de Manchester City est une réelle priorité pour l’équipe désormais entraînée par Laurent Blanc.