CdM 2022, EdF : Pavard remplaçant, Koundé et Varane titulaires contre le Danemark

Didier Deschamps l'avait laissé entendre en conférence de presse. Alors que l'équipe de France doit affronter le Danemark ce samedi (17 heures) dans le cadre de la 2ème journée de la phase de poules de la Coupe du Monde 2022, cela se fera vraisemblablement sans Benjamin Pavard dans le XI titulaire. Comme l'indique L'Équipe, le défenseur du Bayern Munich devrait laisser sa place à Jules Koundé dans le couloir droit de la défense des Bleus.

Fautif sur le but de l'Australie lors de l'entrée en lice des Tricolores et globalement en difficulté sur la pelouse, Benjamin Pavard devrait s'asseoir sur le banc avec Ibrahima Konaté. Raphaël Varane devrait faire son grand retour de blessure et ainsi retrouver sa place en charnière aux côtés de Dayot Upamecano. Le reste de l'équipe mise en place par le sélectionneur français devrait être identique au XI ayant débuté le match face aux Socceroos, mardi, Theo Hernandez remplaçant son frère Lucas, blessé et forfait pour le reste du Mondial au Qatar.

La composition probable contre le Danemark

Lloris (c) - Koundé, Varane, Upamecano, Hernandez - Tchouameni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud

