Le Bayern Munich dévoile son maillot third pour 2020-21

Le Bayern Munich vient de dévoiler son maillot third pour la saison 2020-21. Une tunique taillée pour la Ligue des Champions, explique le communiqué officiel d'adidas, partenaire historique des Munichois.

Cette C1, les Bavarois, auteurs du doublé Coupe d'Allemagne-Bundesliga, figurent parmi les grands favoris pour la remporter, eux qui affronteront le FC Barcelone en quart de finale.

Ce maillot rend d'ailleurs hommage à l'Allianz Arena, antre du Bayern, avec des losanges lumineux rouges qui rappellent ceux qui «ornent l'enveloppe extérieure de l'Allianz Arena. Ce motif de diamants rouges, peints à la main, se retrouve sur l'écusson du club, ainsi que sur le drapeau bavarois, et permet aux joueurs d’arborer fièrement un symbole de l'identité de leur club partout où ils se trouvent», lit-on dans le communiqué officiel.

On retrouve comme d'habitude le slogan "Mia san mia" inscrit au dos du maillot, au niveau du col, sur ce maillot équipé de la technologie HEAT.RDY – KEEP COOL, «la dernière innovation de régulation de température d’adidas, qui permet aux joueurs de rester au frais, au sec et en confiance tout au long du jeu».