OL : Jean-Michel Aulas défend la cellule sportive

La suite après cette publicité

Triste 10e de Ligue 1 malgré un recrutement estival jugé ambitieux, l’OL déçoit depuis le début de saison. L’arrivée de Laurent Blanc n’y a rien changé, et le mercato hivernal laisse au mieux circonspect. Toujours à la manoeuvre malgré l’arrivée de John Textor à la tête du club, Jean-Michel Aulas a été interrogé sur la manière de redresser l’Olympique Lyonnais. Et on peut dire que JMA ne compte laisser personne d’autre que lui prendre les décisions majeures.

«C’est quoi une restructuration ? Les gens qui sont en place sont des gens de grande qualité. Oui, on réfléchit pour essayer d’améliorer un certain nombre de choses. Ce n’est pas le domaine sportif qui est en cause, c’est qu’il faut un certain temps pour redresser les choses. Quand je suis arrivé à l’OL en 87, combien de temps a-t-on attendu pour accéder à l’Europe ? Qui mieux que moi-même peut savoir ce qu’il faut faire pour retrouver le plus haut niveau ? On fera les comptes à la fin de l’exercice », a-t-il lancé au cours d’une conférence de presse soutenue en marge des présentations de Jeffinho, Sarr et Lovren, les trois recrues hivernales.

À lire

OL : le groupe pour le déplacement à Troyes, sans Jeffinho et El Arouch