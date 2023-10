Mercato : la guerre est déclarée entre le Bayern et le Barça pour une star allemande !

La suite après cette publicité

Où jouera Florian Wirtz la saison prochaine ? Pour l’heure, difficile de répondre à cette question tant le milieu offensif allemand semble s’épanouir sous les couleurs du Bayer Leverkusen. De retour au premier plan après une longue blessure - une rupture des ligaments croisés antérieur du genou gauche - le gamin de Pulheim est, en effet, l’un des grands artisans du début de saison parfait réalisé par les Pillendreher, en tête de la Bundesliga. D’ores et déjà fort de 3 buts et 4 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de Cologne continue forcément d’attiser les convoitises.

Dans cette optique et selon les dernières informations de Bild, reprises par Sport, celui qui vient d’être appelé par Julian Nagelsmann pour la tournée américaine de l’Allemagne (victoire 3-1 face à la Team USA, samedi soir) se retrouve au coeur d’une lutte intense. Convoité depuis plusieurs mois par le FC Barcelone, le droitier de 20 ans - qui a souvent laissé répandre sa sympathie pour le club blaugrana - est également la cible prioritaire d’un autre cador européen. Ainsi, le quotidien allemand indique que le Bayern Munich rêverait d’associer Florian Wirtz à un certain Jamal Musiala.

Une offensive programmée lors du prochain mercato estival

Plus encore, les Bavarois seraient prêts à passer à l’action dès l’été prochain et ainsi doubler les Culers. Une issue plus que plausible au regard des finances catalanes. Estimée à plus de 80 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, la pépite allemande semble, en effet, inaccessible pour les Blaugranas, qui devraient se séparer de nombreux joueurs pour se positionner sérieusement dans ce dossier. Un dossier qui s’avère cependant, aujourd’hui, plus que complexe puisque le Bayer n’a aucune intention de discuter d’un éventuel départ et le joueur est, de son côté, concentré sur ses objectifs en club.

«Nous sommes dans un bon moment et nous travaillons bien cette saison à Leverkusen. J’aime mon club et je ne pense qu’à Leverkusen. J’ai un long contrat et je ne pense pas à l’avenir», confiait récemment celui qui voit son bail courir jusqu’en juin 2027. Un temps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Florian Wirtz n’en reste pas moins l’un des talents les plus convoités de la planète football et nul doute que le Bayer Leverkusen devra se battre dans les prochains mois pour tenter de le conserver. Au regard du projet actuellement développé chez les Pillendreher, de nombreux arguments pourraient toutefois convaincre l’intéressé de poursuivre sur la rive orientale du Rhin