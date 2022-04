Mehdi Abeid prend la défense de Belmadi face à Tony Chapron

Il y a quelques jours, Tony Chapron, ancien arbitre de Ligue 1, réagissait au propos déplacés de Djamel Belmadi, le sélectionneur algérien, à propos de l'arbitre du match retour des barrages à la Coupe du Monde entre le Cameroun et l'Algérie. L'ancien sifflet de L1 déclarait notamment «Belmadi est un médiocre». Ces propos ont évidemment fait réagir.

Sur Twitter, Mehdi Abeid, international algérien évoluant actuellement aux Emirats Arabes Unis, interpellait l'ancien arbitre : «et vous monsieur Chaperon, n’avez-vous pas eu recours à la violence lors du match Nantes - Paris. Niveau médiocrité, on peut pas tomber plus bas. En insultant Djamel de médiocre, c’est tout un pays et une équipe que vous irritez, avez-vous seulement regardé le match ?» L'ancien Nantais fait ici référence au tacle de Tony Chapron sur Diego Carlos le 14 mai 2018.