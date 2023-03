PSG - Nantes : les compositions sont là

La 26e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un alléchant duel entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes. A domicile, les Franciliens optent pour un 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons sont occupés par Nuno Mendes et Nordi Mukiele. Dans l’entrejeu, on retrouve Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. Enfin, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

De leur côté, les Canaris s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Albann Lafont comme dernier rempart. Devant lui Jean-Charles Castelletto, Andrei Girotto et Nicolas Pallois forment la défense. Les ailes sont occupées par Fabien Centonze et Jaouen Hadjam alors que Moussa Sissoko et Samuel Moutoussamy se retrouvent dans l’entrejeu. Enfin, Ludovic Blas et Florent Mollet sont situés en soutien d’Ignatius Ganago.

Les compositions

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Marquinhos, Ramos, Danilo - Mukiele, Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz, Mendes - Messi, Mbappé

FC Nantes : Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Centonze, Sissoko, Moutoussamy, Hadjam - Mollet, Blas - Ganago

