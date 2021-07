Layvin Kurzawa contrarie les plans du PSG

La suite après cette publicité

Suite à son recrutement XXL (Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma), le Paris SG doit désormais dégraisser. Le club de la capitale espère pouvoir bien vendre pour à la fois équilibrer ses comptes et réduire son imposant effectif. Mitchel Bakker (21 ans) a déjà mis les voiles pour le Bayer Leverkusen. Et d'autres pourraient suivre.

Layvin Kurzawa (28 ans) semblait lui aussi promis à un départ imminent. Ce jeudi, RMC Sport annonçait en effet que les Rouge-et-Bleu s'étaient mis d'accord avec Galatasaray pour le transfert du latéral gauche. La radio indiquait toutefois que cet accord était soumis à la décision finale de l'international tricolore (13 sélections, 1 but).

Kurzawa préfère l'Angleterre

Et selon L'Équipe, l'ancien Monégasque, sous contrat jusqu'en juin 2024, n'est pas très chaud pour rejoindre Istanbul. Le quotidien sportif explique que ce dernier privilégie un départ vers la Premier League, où son représentant lui cherche une porte de sortie. Pour l'heure, il ne dispose pas de proposition concrète, mais n'entend pas se précipiter, persuadé que des opportunités s'offriront à lui d'ici la fin du mois d'août.

Son opération départs quelque peu ralentie donc, le PSG doit aussi mettre en stand-by le dossier Théo Hernandez (23 ans), le latéral gauche performant de l'AC Milan, plusieurs fois approché par Leonardo ces derniers mois et toujours sur les tablettes parisiennes comme le rappelle Le Parisien. Patience est mère de toute vertu.