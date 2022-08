Kalifa Coulibaly a reçu une offre d'Arabie Saoudite

Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes cet été, l'attaquant international malien Kalifa Coulibaly (30 ans) reste un attaquant d'expérience qui pourrait intéresser des formations de l'élite française, avec 110 rencontres disputées entre la Ligue 1 et les coupes nationales (26 buts et 6 passes décisives). Mais une ligue du Moyen-Orient lui fait un appel du pied : la Saudi Pro League.

En effet, selon nos informations, l'Aigle aux 30 sélections a déjà reçu une offre d'un club saoudien. Néanmoins, l'ancien buteur de La Gantoise et de Charleroi (31 réalisations et 11 offrandes en Belgique), passé également par la réserve du Paris Saint-Germain, ne serait pas chaud de rejoindre le championnat du Royaume arabe, espérant recevoir des offres plus intéressantes notamment dans l'Hexagone.