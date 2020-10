Rodrygo et l'impact de Zinedine Zidane dans sa progression

Jeune attaquant brésilien arrivé au Real Madrid à l'été 2019, Rodrygo Goes s'est vite montré intéressant. Percutant mais aussi assez mature dans son jeu, le joueur de 19 s'est adapté comme une solution sur l'aile du Real Madrid. Pouvant aussi bien joué à gauche ou à droite, il s'épanouit sous les ordres de Zinedine Zidane comme il l'a expliqué dans des propos rapportés par AS.

Rodrygo Goes n'a pas manqué de souligner l'apport du coach français : «je pense que travailler à Madrid avec lui me permet de jouer plus facilement sur les ailes. Quand j'ai réalisé que j'aurais plus d'opportunités si j'apprenais à jouer sur les deux côté, c'était très important pour moi. A Madrid, j'ai commencé à jouer plus à droite. Cela a été un processus d'adaptation, mais cela me donne des options non seulement pour le faire en club, mais aussi en équipe nationale. Cela me favorise.»