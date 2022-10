Golden Boy 2022 : un 20ème anniversaire synonyme de virage historique

L'un des hôtels les plus luxueux sur le front de mer en Sicile, des conditions idéales, de nombreux journalistes de divers médias influents européens, une conférence de presse millimétrée : l'organisation du Golden Boy a mis le paquet, ce vendredi à Palerme (Italie), pour les Golden Boy Awards. Cette mise en place ne laisse rien au hasard. L'édition 2022 du Golden Boy revêt une importance toute particulière, puisqu'il s'agit du 20ème anniversaire de ce prestigieux trophée récompensant chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans en Europe et crée en 2003 par nos confrères italiens de Tuttusport.

« J'ai vu notre award grandir en 20 ans, devenant une attraction pour les fans du monde entier et dont les joueurs rêvent aussi, souligne à ce propos Guido Vaciago, le directeur de Tuttosport, alors que le nombre de votes (qui seront clôturés le 31 octobre prochain pour cette année) sur le site du média italien est passé de 56.000 en 2016 à plus de 1.200.000 en 2022. De nombreux grands joueurs ont remporté ce trophée. C'est génial de les entendre dire "mon rêve était de remporter le Golden Boy". C'est fantastique pour nous. Nous sommes fiers et heureux de célébrer un anniversaire si important. »

Plus de visibilité et de couverture pour passer dans une autre dimension

Pour l'occasion, les organisateurs de l'événement ont sorti le grand jeu, avec un objectif simple à terme : rayonner toujours plus au niveau international. La mise en place d'un service de presse a contribué à donner plus de visibilité au Golden Boy de cette année, trophée remporté par le milieu espagnol du Barça, Gavi (18 ans). Du moins en attendant la grande cérémonie, qui aura lieu le 7 novembre prochain à Turin, et où le gratin du football mondial sera présent.

Gavi succède donc à Pedri au Golden Boy ! @GoldenBoyAwards pic.twitter.com/h32k69fvxH — Lucas Billard (@LucasBillard6) October 21, 2022

Mettre l'eau à la bouche, donner un avant-goût, voilà ce que s'est efforcé de faire Simone Rovera, le plus connu des journalistes italiens en France ayant intégré le staff du Golden Boy, malgré un contexte délicat. « C'était compliqué en termes d'organisation (en plus de la grève des contrôleurs aériens, NDLR), de planning. Le Ballon d'Or était programmé en octobre, donc le faire avant, en septembre, ça aurait été compliqué. Mais après aussi comme il y a la Coupe du monde en fin d'année. Il a fallu s'adapter. »

Massimo Franchi : « le Trophée Kop(ia) ? C'est une honte ! »

La mise en place du Trophée Kopa, dans le cadre de la cérémonie du Ballon d'Or, est aussi venu interférer le Golden Boy. « Le trophée Kop(i)a ? On m'a raconté qu'il y a quelques années que quelqu'un a essayé de faire un Golden Boy alternatif... Je ne connais pas, ironise dans un français très fluide Massimo Franchi, fondateur du Golden Boy, avant de poursuivre avec un ton plus grave. C'est un trophée qui a été copiée avec honte, sans même nous demander, ou nous en informer... Le Golden Boy est né en 2003. L'autre est né avec plus de 15 ans de retard. Notre Trophée est fait grâce aux votes de 50 journalistes prestigieux. Nous c'est le style Champions League, avec tout le respect que j'ai pour les plus petits pays. »

C'est pourquoi il a fallu changer de stratégie pour le quotidien italien, bien que les organisateurs soient confiants quant au regard que portent les passionnés de foot sur leur trophée. « Le Trophée Kopa est récent. Les gens accordent plus d'importance au Golden Boy, qui a déjà récompensé Messi, Haaland... », analyse Simone Rovera, qui espèrent aussi que la cérémonie qui couronnera officiellement Gavi cette année devienne, à terme, « un lieu de rencontre, de business, où les différents clubs peuvent se retrouver. »

Le Golden Boy veut prendre la dimension du Ballon d'Or

Le Golden Boy (attention à ne pas confondre l'Absolute Golden Boy, comme Gavi, élu par les journalistes, et le Web Golden Boy, élu par les internautes et dont le nom sera révélé le 7 novembre à Turin), possède aujourd'hui une aura internationale et fait la fierté des organisateurs. « Tout a changé pour nous. On a commencé avec 30 journalistes des médias les plus importants de chaque pays, un peu comme la Ligue des champions. On est passé à 40, puis à 50. Le Golden Boy, ça a un peu commencé par hasard. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'a dit Gavi : c'est la fierté, pour un joueur, de gagner le Golden Boy. C'est un grand prix. Tout le monde connaît ce trophée, là où, il y a quelques années, ce n'était pas forcément le cas », se félicite Massimo Franchi.

Ses montagnes, son Mercato del Capo, sa Cathédrale, son opéra, sa mer et son soleil : Palerme, terre d'accueil du #goldenboy2022 aujd, dans toute sa splendeur !@GoldenBoyAwards pic.twitter.com/jQO1fMLZEJ — Lucas Billard (@LucasBillard6) October 21, 2022

L'homme à l'origine du Golden Boy, qu'il a notamment remis à Lionel Messi, Cesc Fabregas, Mario Balotelli, Paul Pogba, Kylian Mbappé ou encore Erling Haaland, nous a d'ailleurs précisé qu'il avait encore de grandes ambitions pour cette récompense. « On veut que le Golden Boy, dans le futur, soit d'une importance quasi égale, juste avec une limite d'âge, que le Ballon d'Or. » Et Massimo Franchi d'asséner un dernier petit tacle dont il a le secret en guise de conclusion. « Au regard du talent aujourd'hui des prétendants au Golden Boy (Bellingham, Camavinga, Gavi etc), s'ils étaient intelligents (les organisateurs du Ballon d'Or) auraient créé un trophée pour les moins de 20 ans. Peut-être que nous allons le changer... (rires). » À défaut de changer, le Golden Boy entend bien prendre encore plus d'épaisseur. Le bouquet final de cette 20ème édition promet un anniversaire digne de ce nom.