L’attaquant vedette que le FC Barcelone veut offrir à Hansi Flick

Tout va pour le mieux au FC Barcelone. L’équipe d’Hansi Flick obtient d’excellents résultats, et semble être le grand favori pour remporter le titre de Liga, en plus d’avoir des arguments solides pour se présenter parmi les principaux candidats au sacre en Ligue des Champions. Mais le club a tout de même plusieurs dossiers chauds à gérer en ce moment.

Il y a ainsi les prolongations de Pedri et de Gavi, dont les contrats expire en 2026. Tout indique qu’un accord sera trouvé avec les deux prodiges espagnols, mais ça s’annonce plus compliqué avec des joueurs comme Frenkie de Jong ou Ronald Araujo, qui sont dans la même situation contractuelle. Puis, il y a le dossier du remplaçant de Robert Lewandowski, forcément.

De la concurrence de partout

Bien que brillant cette saison - 17 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues - le goleador polonais fêtera ses 37 ans l’été prochain, et il n’a donc logiquement plus forcément énormément de saisons devant lui. La direction sportive du club surveille donc le marché à la recherche d’un potentiel remplaçant, et selon le média portugais A Bola, Viktor Gyokeres est l’élu.

Un dossier complexe pour les Barcelonais, pour des raisons financières connues de tous, alors que la clause libératoire du Suédois s’élève à 100 millions d’euros. Avec 16 buts en seulement 10 rencontres de championnat, le buteur de 26 ans est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière et devrait être un des principaux animateurs du prochain mercato estival, avec des gros clubs anglais à l’affût également. Affaire à suivre…