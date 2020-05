PSG : Zlatan Ibrahimovic aurait détesté Edinson Cavani

Coéquipiers au Paris Saint-Germain entre 2013 et 2016, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic n'ont jamais réussi à s'entendre en pointe de l'attaque parisienne. L'association a été testée, mais ce fut un échec. Si bien que l'attaquant uruguayen a dû ronger son frein sur une aile. Cependant, ce manque d'affinité sur le terrain pourrait être également lié aux relations entre les deux hommes. Ancien coéquipier de Zlatan Ibrahimovic aux Los Angeles Galaxy, le défenseur international français Michaël Ciani (36 ans) a expliqué dans un live de l'émission Les Réservistes que le Suédois lui avait fait part de sa relation tumultueuse avec Edinson Cavani.

«Je lui ai parlé de sa relation avec les joueurs et avec l’entraîneur lorsqu’il évoluait au PSG. Il m’a dit que tout allait bien, sauf avec une personne. Et cette personne était Cavani. Il m’a dit qu’il a détesté trois ou quatre joueurs dans sa carrière, et Cavani en faisait partie» a lâché l'ancien joueur de Lorient et des Girondins de Bordeaux. Pas forcément amis, Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic ont au moins eu le mérite d'être professionnels avec notamment trois titres de champion de Ligue 1 remportés ensemble.