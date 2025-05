LOSC : le coup de gueule de Thomas Meunier à la pause contre Brest

Le LOSC se déplace sur la pelouse du stade Francis Le Blé pour y affronter le Stade Brestois. Peu avant la pause, Ludovic Ajorque a ouvert le score de la tête, ce qui a placé les Lillois provisoirement à la 6ème position de Ligue 1. Au micro de DAZN, Thomas Meunier a passé une soufflante indirecte à son équipe :

«On se complique la tâche. Ils prennent ce qu’on vient bien leur laisser. On part d’une construction derrière, on n’ose pas jouer alors qu’on a des hommes libres. On tergiverse, on tergiverse. Je ne sais pas s’il y a du stress ou de la crainte, mais on n’est pas dans notre rôle de favori ce soir», a fustigé le défenseur belge avant de regagner les vestiaires.