OM : William Saliba a des prétendants prestigieux

Indispensable cette saison dans la défense de l'Olympique de Marseille (2600 minutes), William Saliba devrait vivre un été mouvementé dans quelques mois. En effet, le joueur, qui est prêté par Arsenal à l'OM, attire certains des plus grands clubs européens et il sera difficile pour les Phocéens de conserver le natif de Bondy. Tout d'abord, Arsenal pourrait vouloir le conserver après avoir observé ses prestations cette saison, mais Calciomercato indique que trois des plus grands clubs européens seraient sur le dossier.

La suite après cette publicité

Selon le média italien, l'Inter aurait coché le nom de Saliba pour renforcer leur défense. Le club italien a pour objectif de redevenir une place forte du football transalpin et européen, tandis que son rival de l'AC Milan serait également intéressé par le joueur né en 2001. Enfin, le dernier club cité est le Real Madrid, qui aurait demandé des informations à Arsenal. Le club anglais demanderait 30M€ pour le joueur. De son côté, William Saliba, par l'intermédiaire de Djibril Niang, son agent, continue de nouer des relations avec de nombreux clubs.