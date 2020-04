L'Inter et Tottenham insistent pour Arthur Melo

Arthur Melo (23 ans) peut assurer un bel avenir au FC Barcelone. Vu comme le digne successeur de Xavi, le milieu de terrain brésilien (23 matches TTC cette saison) fait l'unanimité sur le terrain. À tel point que deux clubs européens, l'Inter et Tottenham, veulent à tout prix le recruter cet été. C'est ce que nous fait savoir Mundo Deportivo. En ce qui concerne l'Inter, le média espagnol précise que l'avenir du joueur a déjà été abordé lors de discussions avec des émissaires du Barça, envoyés à Milan dans le dossier Lautaro Martinez.

Bien décidés à le faire venir à Londres, les Spurs sont quant à eux prêts à soumettre une très grosse offre au club catalan. Il faudra attendre cet été pour voir les actions mises en place par les deux clubs. Une chose est sûre, Arthur Melo, dont le contrat prend fin en juin 2024 avec le FCB, souhaite s'inscrire dans la durée avec le club catalan. « Ma tête ne pense qu’à Barcelone, je suis très à l’aise dans le club et dans la ville et je me vois blaugrana pendant de nombreuses années », avait-il récemment indiqué à la Gazzetta dello Sport.