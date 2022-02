FC Barcelone : deux défenseurs en passe d'être recrutés, Xavi en veut un troisième !

La suite après cette publicité

Cet hiver, le FC Barcelone a été assez actif, plus que prévu même. Mais c'est surtout dans le secteur offensif que le club catalan a recruté, avec Dani Alves comme seule arrivée en défense. Une signature sur le très court terme qui plus est, et des renforts pour l'arrière-garde de Xavi sont donc attendus dès la fin du mois de juin. Et ça tombe bien, selon Sport, il y a déjà deux défenseurs qui sont très bien partis rejoindre le Barça en été.

Il s'agit de César Azpilicueta et d'Andreas Christensen, les deux joueurs de Chelsea qui seront libres en juin. Le premier sera un renfort d'expérience conséquent pour Xavi, capable de jouer dans l'axe comme sur un côté, alors que le Danois viendra apporter du muscle dans la charnière centrale. Les deux opérations serait très avancées, et auraient en plus la validation du coach barcelonais.

Koundé, le défenseur de la prochaine décennie ?

Mais ce n'est pas tout, puisque ce dernier en demande encore plus. Toujours selon le média espagnol, l'ancien milieu de terrain insiste pour que la direction recrute Jules Koundé. Il est persuadé que l'équipe a besoin d'un défenseur d'élite, et il est persuadé que le Sévillan est le grand défenseur de la prochaine décennie. Un joueur déjà opérationnel et qui pourrait diriger la défense pour les prochaines années.

Son profil semble en plus s'adapter à merveille à ce que veut Xavi, avec un bon jeu balle au pied et une énorme polyvalence. Reste tout de même à négocier avec Séville, qui n'a jamais voulu le lâcher pour moins de 80 millions d'euros, montant de la clause libératoire. Et il y aura de la concurrence...