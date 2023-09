Vidéo : les prestations des gardiens de Clermont - PSG choquent sur X !

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, Clermont recevait le Paris Saint Germain pour la 7e journée de Ligue 1. Les deux équipes se sont quittées dos à dos sur un score nul et vierge. Si les attaquants des deux équipes n’ont pas su briller, ce sont leurs gardiens qui ont marqué les esprits. Gianluigi Donnarumma et Mory Diaw ont été auteurs d’un match parfait. Le gardien sénégalais de Clermont, formé au PSG, a effectué pas moins de 10 arrêts et le portier italien s’est illustré grâce à une double parade sur sa ligne. Les deux gardiens ont fait sensation sur les réseaux sociaux.