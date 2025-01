Ligue des champions : les potentiels adversaires du PSG l’ont déjà mauvaise

Le grand 8. Après plusieurs mois de compétition, toutes les équipes qualifiées pour la phase de championnat de la Ligue des champions sont fixées sur leur sort. Ainsi, les 8 premiers se sont qualifiés directement pour les 1/8es de finale de l’épreuve reine, à l’image de Liverpool ou du FC Barcelone. Pour les 16 clubs suivants, il faudra passer par les barrages. Enfin, les 8 derniers de la classe sont passés à la trappe. Concernant nos représentants tricolores, le LOSC s’est installé dans le top 8, grâce à un joli parcours ponctué par une victoire écrasante face à Feyenoord hier soir (6-1).

Brest veut éviter le PSG

Pour le reste, le PSG (15e), Monaco (17e) et Brest (18e) passeront par les 1/16es de finale. Et il y aura forcément une affiche franco-française entre le club de la capitale et l’ASM ou le SB29. Cela dépendra du tirage au sort qui se déroulera vendredi à 12 heures. Ensuite, les pensionnaires du Parc des Princes pourraient affronter Liverpool ou le FC Barcelone au tour suivant. Questionné hier soir sur ses potentiels adversaires, Luis Enrique a répondu : « c’est la compétition, il faut l’accepter. Le tirage va nous réserver quelque chose, on est prêt à jouer contre n’importe qui.»

Mais tous les potentiels adversaires du PSG ne sont pas forcément ravis de les croiser à ce stade de la compétition. C’est le cas de Brest qui s’en serait bien passé comme l’a avoué hier soir Pierre Lees-Melou a avoué : « je pense que tout le monde va croiser les doigts pour tomber contre nous. Quoi qu’il arrive, ça sera en plaisir. On peut jouer contre qui ? Le PSG ou Benfica ? Oh put… On espère Benfica, le PSG, on les connaît, on les joue assez en Ligue 1. Tant pis. Tu m’as miné le moral là. Ça serait dommage de tomber contre Paris quand même. Quoi qu’il arrive, on sera content.»

Monaco trouve Paris fort

Même son de cloche du côté de son coach Eric Roy. « On finit la phase de Ligue à 13 points. On continue, face à Benfica ou PSG, au choix on préférerait jouer un club européen. Mais dans tous les cas ce seront de grands matches. Mais je sors du match avec un sentiment de frustration, pas comme la défaite face à Barcelone. Le Real Madrid a été impressionnant mais on a senti qu’on pouvait les mettre en difficulté. Par rapport à notre prestation de ce soir, on peut avoir des regrets.» Du côté de la Principauté, Adi Hütter a aussi commenté ce possible tirage au sort contre le champion de France.

«Benfica ou le Paris Saint-Germain, ce sont deux équipes très fortes, des clubs de grande tradition. Le PSG, on les connaît vraiment bien, ce n’est pas la première fois que nous les croisons cette saison, nous verrons ce que nous apporte le tirage au sort. Mais je tiens à dire que nous sommes aussi heureux et fiers de nous qualifier, nous avons affronté des équipes du top 8 comme Barcelone, Arsenal, Aston Villa et l’Inter.» Si le PSG réussit à se hisser au tour suivant, il croisera le fer avec Liverpool (1er) ou le Barça (2e). Ce qui ne sera pas une mince affaire. Mais chez les Reds, on n’est pas emballé à l’idée de tomber face à Paris.

Liverpool et le Barça ne sont pas ravis

C’est ce qu’a sous-entendu Arne Slot hier soir. « C’est un bel accomplissement de terminer au sommet de cette ligue. Mais j’ai dit à plusieurs reprises qu’il est difficile de juger un tableau après huit matches, et encore moins avec des équipes jouant contre des adversaires différents. Cela ne me dit pas grand-chose, certains ont affronté des adversaires plus faciles que d’autres, mais c’est toujours agréable s’il y a un nouveau format et que vous finissez numéro un. Mais cela ne nous donne aucune assurance pour le prochain tour, je vois les quatre équipes que nous pouvons affronter et surtout l’une d’entre elles (le PSG) est certainement celle que vous espérez ne pas affronter si vous terminez premier dans un groupe comme celui-ci.»

Le message est plutôt clair. En Catalogne, Hansi Flick n’est pas plus rassuré. «C’est toujours bien de penser au prochain match . Vendredi, nous verrons ce qui se passera lors du tirage au sort. Maintenant, nous voyons qu’il y a de grandes équipes qui ne se sont pas qualifiées dans le top huit, donc le prochain tour sera difficile, mais nous allons travailler et être préparés.» Son joueur, Lamine Yamal, lui, est ouvert à tout. «Peu importe contre qui on jouera, le Barça est toujours favori. C’est la meilleure équipe d’Europe.» Le message est passé.