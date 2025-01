Tirage au sort des playoffs de la Ligue des Champions : date, heure et diffusion TV

La dernière journée de la phase régulière de Ligue des Champions se jouera ce mercredi avec 18 rencontres qui auront lieu en simultané. Une soirée qui s’annonce forte en émotions pour de nombreux clubs qui joueront leur qualification dans cette ultime journée. Outre l’accession dans le top 8 du classement de phase régulière, plusieurs équipes iront chercher une place dans les barrages, qui font office de 16es de finale de la C1. Grande subtilité du nouveau format de la plus prestigieuse des coupes européennes, ces play-offs vont être expérimentés dans les prochaines semaines.

La suite après cette publicité

Quand et où se déroulera le tirage au sort des play-offs de Ligue des Champions ?

Les 16 équipes qui seront qualifiées pour les barrages de la LDC seront fixés sur leur sort ce vendredi 31 janvier, soit deux jours après la fin de la phase régulière de C1 prévue le 29 janvier 2025. Ce tirage au sort aura lieu à partir de 12h et se déroulera à Nyon, au siège de l’UEFA en Suisse. Pour ce qui concerne les matches de barrages, ils auront lieu dans la foulée avec les matches aller qui se joueront les 11 et 12 février prochains. Les matches retour se disputeront la semaine suivante, à savoir le 18 et le 19 février.

Comment va se dérouler le tirage au sort des play-offs de Ligue des Champions ?

Une nouveauté qui est difficile à comprendre de prime abord, mais qui est assez facile à comprendre une fois qu’on s’y penche. Pour rappel, les 8 premières équipes de la phase régulière ne sont pas concernées par ce tirage et seront directement au rendez-vous des 8es de finale de la compétition. Le tirage au sort des play-offs de la C1 concerne les équipes qui se seront classées de la 9e à la 24e place. Dès lors, huit chapeaux seront constitués avec les huit équipes têtes de série - celles qui ont fini de la 9e à la 16e place - et huit équipes non-têtes de série - celles qui ont fini de la 17e à la 24e place. Pour former ces chapeaux, ces deux groupes seront différenciés pour créer des paires qui seront affectées dans les chapeaux correspondants, selon le classement de la phase de ligue. Par exemple, le 9e sera avec le 10e quand le 23e sera avec le 24e.

La suite après cette publicité

Le tirage commencera donc avec les équipes classées à la 23e et 24e place. Quand l’une sera révélée, elle sera placée d’un côté du tableau quand l’autre prendra place de l’autre côté. Après la fin des équipes non-têtes de série, le tirage passera aux équipes têtes de série. Sur le principe, les équipes classées à la 23e et la 24e place affronteront forcément soit le 9e soit le 10e. Les escouades 11es et 12es joueront contre le 21e ou le 22e. Le raisonnement se poursuit jusqu’à ce que les têtes de série 15 et 16 affronteront soit le 17e soit le 18e, qui ne sont pas têtes de série. À noter que les équipes d’un même pays et qui se sont déjà affrontées plus tôt dans le tournoi peuvent s’affronter à nouveau dans ces barrages. Ainsi, le tableau est déjà établi pour la suite de la compétition. Par exemple, les deux premiers de la phase régulière sont assurés de jouer contre le vainqueur du barrage des matches entre le 15e, le 16e, le 17e ou le 18e de cette phase régulière. Dans ces play-offs, les têtes de série recevront pour le match retour.

Où regarder le tirage au sort des play-offs de Ligue des Champions ?

Pour les abonnés de Canal+, vous pourrez suivre le tirage au sort en direct et en intégralité sur Canal+ Foot. Pour les autres, le tirage au sort de cette Ligue des Champions nouvelle formule dont la finale aura lieu à l’Allianz Arena de Munich le 31 mai prochain, sera à suivre en live sur Foot Mercato, mais aussi en streaming sur le site de l’UEFA.