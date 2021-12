Algérie, Coupe arabe : Madjid Bougherra prêt pour la finale face à la Tunisie

A quelques heures de la finale de la Coupe arabe de la FIFA 2021 face à la Tunisie ce samedi après-midi (16h, à suivre sur notre live commenté), le sélectionneur algérien Madjid Bougherra ne cache pas la motivation des siens pour remporter le premier trophée de l'histoire de la sélection A' : «une finale est faite pour être gagnée et on sait ce qu'on a à faire pour y arriver. Ce sera un derby entre deux équipes maghrébines qui se connaissent bien.»

«Dans notre tête, on ne pense à aucune autre chose que la victoire, a ensuite ajouté l'ancien international (70 sélections, 4 buts). Nous ne pouvons prévoir aucun autre scénario que celui de gagner. Du moins on mouillera le maillot, on donnera tout pour ne rien regretter à la fin. On est des compétiteurs et on ne peut parler que de gagne. D'autant qu'à la fin, on ne retiendra que le vainqueur.»