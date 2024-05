Sofyan Chader : "je pense pouvoir jouer avec l’Algérie"

«J’avais fait une saison intéressante en Ligue 2. J’avais fait beaucoup d’entrées en jeu et j’ai contribué à la montée du club en Ligue 1. Finalement, le club a voulu me prêter en deuxième division. C’était le choix du club. Finalement, j’ai été prêté à Stade-Lausanne-Ouchy. Je ne connaissais pas le football suisse, ce qu’il valait. Finalement, c’était une bonne expérience et ça s’est avéré être un bon choix, car ça m’a ouvert des portes et pas qu’en France.» Voilà l’un des grands tournants de la carrière de Sofyan Chader. Pour mieux connaître le Lyonnais, il faut encore remonter quelques mois en arrière. Passé par l’OL durant sa jeune adolescence, l’ailier virevoltant n’évolue qu’au FC Vaulx-en-Velin, un club attractif du Rhône qui évolue en N3, en 2020. Assez pour attirer le regard de Clermont qui décide de lui donner sa chance en Ligue 2 dès la saison 2020-2021. C’est ainsi, après 22 apparitions et une montée acquise en Ligue 2 comme conté plus haut, il rejoint la Suisse. Le début d’une belle idylle entre le droitier et l’Helvétie. En deuxième division, il régale avec neuf buts et deux passes décisives. De quoi attirer le FC Lucerne qui le recrute à l’été 2022.

Titularisé sur l’aile gauche de l’attaque, le passage à l’élite d’outre-Jura se fait sans aucun encombre. Il se rend également compte que le football suisse lui sied à merveille pour plusieurs raisons : «au niveau physique et tactique, il y a une différence. Il est plus posé, on peut s’exprimer plus facilement parce que c’est moins athlétique et le tempo est plus lent. Ça me met plus en valeur, il y a des meilleurs joueurs techniquement plus que simplement monstrueux physiquement. Pour autant, le niveau en Suisse reste globalement inférieur à celui en France par exemple.» Sur le pré, sa première saison est une réussite et lui permet d’enchaîner avec une deuxième avec le statut d’un membre important de l’effectif. Et après quelques difficultés en début de saison, Sofyan Chader s’impose comme un titulaire inamovible. Avec quatre buts en 24 rencontres cette saison, il ne permet pas à Lucerne de sauver une édition 2023-2024 peu reluisante (7e en championnat). «D’un point de vue personnel, ça aurait pu être une meilleure saison, confesse Chader. On regarde beaucoup les stats, donc je n’aime pas juger une cuvée seulement comme ça. J’aurais pu faire une meilleure saison.»

«Les compétitions européennes ? Je sais que j’ai le niveau pour y jouer»

Dès lors, alors qu’il fêtera ses 24 ans le 12 mai prochain, il faut que les envies de Chader prennent vie. Et celui qui a le numéro 69 dans son dos, un joli clin d’œil au Rhône natal, en est conscient. Même si porter les couleurs de l’OL, son ancien club, serait une fierté, le joueur d’1m78 ne pense qu’à porter du vert prochainement : «ça serait un rêve de jouer avec l’Algérie. C’est de moins en moins un rêve, ça devient un objectif. Pour ma part, je pense pouvoir jouer en équipe nationale. Si demain, on m’appelle, je ne serai pas ridicule. Je sais que je peux être encore plus performant, je peux toujours progresser.» Et alors que Vladimir Petkovic a été nommé sur le banc des Fennecs, l’ancien sélectionneur de la Suisse a forcément un regard sur le championnat local alors que plusieurs internationaux algériens y jouent (Hadjam, Mahious). Pour réellement attiser l’intérêt du technicien bosnien, il faudra sûrement que Sofyan Chader noircisse encore plus sa ligne statistique. L’intéressé en est conscient mais assure qu’il a d’autres qualités qui peuvent lui permettre de briller outre les chiffres : «pour un ailier, on ne regarde que les stats. Ça ternit le football, car on ne juge un joueur plus qu’à travers ça. Mais voilà, quand tu regardes les matches, tu te rends compte que certains apportent bien plus que de simples nombres. Heureusement, vrais reconnaissent vrais. Je joue le plus naturellement possible même si je peux suivre les consignes tactiques d’un système. Je ne dirais pas que je suis imprévisible, mais je suis instinctif. J’anticipe beaucoup ce que va faire le défenseur. Mon passé dans le football amateur est une force. Tu joues en amateur pendant longtemps, c’est une passion, ça en devient finalement un métier. Je n’ai jamais douté de mes qualités. Je suis déterminé.»

Outre la statistique, pour briller un jour avec l’Algérie, cela passera aussi par un rayonnement à travers les meilleures compétitions européennes. En début de saison, Sofyan Chader a disputé deux rencontres de qualification en Conférence League avec Lucerne. Il s’y est senti comme un poisson dans l’eau. «Je sais que j’ai le niveau pour y jouer, avoue le natif de Lyon. En tant que compétiteur, je veux jouer ces compétitions. Quand tu y goûtes, tu as envie d’y jouer pour toujours. J’ai cette ambition à court terme. Comme je l’ai dit, ce ne sont plus des rêves désormais, mais des objectifs.» Mais alors que la situation sportive de Lucerne ne devrait pas lui permettre de jouer l’Europe l’an prochain, la tentation d’un départ existe. Même s’il se sent bien dans son club actuel, un transfert pourrait vite devenir inéluctable pour lui permettre d’atteindre ses desseins : «j’ai des objectifs et des ambitions, j’ai fait deux années en première division suisse. Je pense avoir vu que j’avais largement le niveau et j’ai engrangé pas mal de confiance. Je me sens bien à Lucerne, il me reste un an de contrat. Je suis ouvert et s’il y a un autre projet cet été. Je sais que pour atteindre mes objectifs, il faudra que j’aille montrer mon niveau encore plus haut.» Une chose est sûre, à l’instar des défenseurs à son marquage, il faut garder un œil sur Sofyan Chader !