Angleterre : Trent Alexander-Arnold veut changer de poste

Ce vendredi, l’Angleterre reçoit Malte à Wembley pour le compte des éliminatoires de l’Euro 2024. Après avoir scellé leur qualification pour le prochain championnat d’Europe en battant l’Italie lors du rassemblement d’octobre, les Three Lions ont l’opportunité d’accroître un peu plus leur leadership dans le Groupe C. L’occasion pour Trent Alexander-Arnold de profiter des absences qui fragilisent la sélection anglaise pour gagner des points aux yeux de Gareth Southgate. En marge de cette confrontation, le joueur de Liverpool a rappelé ses ambitions et sa volonté d’évoluer au milieu de terrain plutôt que dans le couloir droit comme latéral.

«Chaque match pour moi d’ici la fin de la saison et chaque fois que je joue, c’est pour gagner une place de titulaire à l’Euro. Ce sont d’énormes opportunités. Tout comme en été, comme quand on me donne du temps sur le terrain et qu’on me donne cette plate-forme pour jouer. C’est ce que je veux faire. Je veux commencer ces matchs à l’Euro et être quelqu’un qui peut aider à gagner des trophées pour le pays. Mon rôle est de créer et de faire bouger les choses. Contrôler le jeu au milieu de terrain, passer le ballon aux attaquants, jouer vers l’avant, marquer des buts… Pour faire lever les gens de leur siège», a déclaré TAA devant les journalistes.