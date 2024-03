Jeux Olympiques : Thierry Henry jette un sérieux coup de froid sur Mbappé et les autres

Si la fédération a choisi Thierry Henry pour prendre en main l’équipe de France Espoirs et l’équipe de France Olympique, c’est aussi pour éviter le fiasco de Tokyo. Il y a 3 ans, Sylvain Ripoll avait essuyé refus sur refus de la part des clubs, et s’était résigné à emmener une équipe très amoindrie. Résultat, les Bleus de Gignac, Thauvin et Savanier avaient été sortis piteusement dès le premier tour. Il ne faut pas que le scénario se répète pour Paris 2024 et avoir la meilleure équipe possible. Depuis un moment, des grands noms ont été ciblés avec en priorité, Kylian Mbappé, mais aussi Antoine Griezmann et Olivier Giroud. Ces derniers ont même pris la parole par le passé pour appuyer leur candidature.

La suite après cette publicité

Sauf que depuis quelques jours, la rumeur fait état d’un "forfait" de la part de la star parisienne. Il est en train de réaliser qu’enchainer l’Euro (14 juin - 14 juillet) et les JO (26 juillet - 11 août) n’est pas forcément une bonne chose, autant pour son physique que pour son avenir. Si sa participation olympique a pu entrer dans des négociations pour une éventuelle prolongation avec le PSG ou son futur contrat avec le Real Madrid, équipe qu’il rejoindra à la fin de la saison comme révélé dans nos colonnes le 7 janvier dernier, elles n’ont plus lieu d’être. Mbappé ne souhaite pas mettre plusieurs semaines pour récupérer, alors même qu’il devra s’adapter à un nouvel environnement. Et pour le Real Madrid, il est hors de question de le laisser filer à peine arrivé.

À lire

EdF U23 : Thierry Henry justifie les absences de Rayan Cherki et Mathys Tel

Henry acte plus ou moins la non-participation de Mbappé…

Même Thierry Henry semble s’être fait une raison. «Ce n’est pas une question de déception. Je peux tout comprendre. Il faut assimiler une chose. La décision vient du club, quoi qu’il arrive, se lamente-t-il au micro de L’Equipe après l’annonce de sa liste pour les matchs de préparation aux JO. Je ne dis pas que ça va être pareil pour tout le monde. A l’arrivée, tu n’as pas de carte en main. Ce ne sont pas des dates FIFA. Les équipes ont besoin de leurs joueurs en début de saison. Les équipes à l’étranger ne pensent pas aux JO et à nous non plus mais à elles. C’est entre les mains des clubs. On essaye de discuter, de voir ce qu’il peut se passer mais si le club reste sur sa décision, c’est difficile pour nous de faire quelque chose.»

La suite après cette publicité

Pire encore, au cours de cet entretien médiatique, le sélectionneur est apparu assez pessimiste sur sa vision d’ensemble. «On discute avec tout le monde mais ce n’est vraiment pas évident. Tu peux discuter avec une équipe, te mettre d’accord mais entre temps, le joueur change de club, ou le club change de coach. Il y a pas mal de choses qui ne peuvent pas être sûres. Comme l’a dit Didier (Deschamps, en conférence de presse à l’annonce de sa liste pour les matchs amicaux de mars), on essaye tous de travailler pour avoir la meilleure équipe.» Les efforts fournis par Henry et la fédération ne sont pas encore certains d’être récompensés pour obtenir la liste la plus compétitive possible, et ce malgré l’envie de quelques joueurs de participer aux JO.

… et n’est pas très optimistes pour la suite

Il en va de même pour les cas Olivier Giroud et Antoine Griezmann. «On a fait une liste élargie. Tout le monde est disponible à part pour certains où des discussions ont déjà eu lieu. Griezmann, c’est intéressant, comme tous les joueurs des A mais après il y a une réalité, celle des clubs. Ca ne dépend pas de nous, surtout avec ceux qui jouent à l’étranger.» Pour le timing d’une liste aussi, le sélectionneur des Espoirs et des U23 semble dans le flou, d’autant que la priorité reste l’Euro. «Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. On a déjà bien réfléchi au chemin à prendre mais c’est vrai que sur certains points, je vais dire "embêtants", il n’y a pas encore de certitudes puisque tu es à la merci de certains clubs.» L’heure n’est vraiment pas à l’optimisme.