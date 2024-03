Jeux Olympiques 2024 : quel onze pour l’équipe de France ?

Du 24 juillet au 10 août prochain se déroulera le tournoi de football des Jeux Olympiques 2024. Pays hôte, la France connaîtra d’ailleurs ses adversaires en poules le 20 mars prochain à l’occasion du tirage au sort. Impliqués dans la compétition au même titre que l’Espagne, l’Argentine, l’Ukraine, les États-Unis, le Maroc ou encore le Mali, les Tricolores entendent imiter l’équipe de France d’Henri Michel sacrée en 1984 contre le Brésil de Dunga. Une échéance qui se rapproche et qui va obliger Thierry Henry de faire des choix forts. Devant composer une liste de 18 éléments avec au maximum trois joueurs de plus de 23 ans, le sélectionneur français a plusieurs options pour ces trois spots. Outre Alban Lafont qui a été présélectionné, le trio Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud tient la corde dans l’esprit de Thierry Henry. D’ailleurs ils ont tous les trois publiquement fait part de leur envie de disputer à la compétition. A cela s’ajoutent les joueurs de l’équipe de France U21 actuels, mais aussi des éléments nés le ou après le 1er janvier 2001 qui ne sont plus éligible en équipe de France Espoirs.

La suite après cette publicité

Un joli casse-tête qui s’offre à Thierry Henry qui aura d’ailleurs deux derniers matches avec l’équipe de France U21 contre la Côte d’Ivoire le 22 mars et les États-Unis le 25 mars où il pourra affiner ses choix. Pour le poste de gardien de but, il y aura donc une lutte à trois pour le poste de titulaire. L’option Alban Lafont (25 ans) dépend de sa présence dans la liste des 18. Mais s’il est choisi pour participer à l’aventure, nul doute que Thierry Henry ne sacrifierait pas l’une de ses trois cartouches de plus de 23 ans pour un remplaçant. Derrière lui, on retrouve aussi Lucas Chevalier (22 ans) qui était gardien des Espoirs à l’Euro U21 l’été dernier et qui avait fait bonne impression en soufflant la place d’Ilan Meslier. Gardien actuel de la sélection U21 et réalisant une saison solide à Toulouse, Guillaume Restes (19 ans) est lui aussi un candidat crédible pour le poste de numéro un. Se montrant incontournable avec les Espoirs, il présente un CV intéressant pour garder les buts tricolores.

À lire

JO : la défense de la France devrait avoir fière allure

Les internationaux français vont bouleverser la liste de Thierry Henry

Place désormais à la défense où Malo Gusto (20 ans) est le favori. Excellent avec Chelsea et quand il a été appelé avec Thierry Henry, il aura parfaitement tenu son rôle. La seule incertitude réside dans le fait qu’il puisse participer à l’Euro 2024 et la question qu’il puisse enchaîner deux compétitions durant le même été, mais il ne serait pas le seul dans ce cas. Ses principaux concurrents (Kiliann Sildillia, Bafodé Diakité et Saël Kumbedi) partent de plus loin. Côté gauche, ils sont deux avec Adrien Truffert (22 ans) et Quentin Merlin (21 ans). Le premier est une valeur sûre à Rennes et un international tricolore quand le second confirme actuellement à Marseille tout ce qu’il avait montré de bien à Nantes. La dynamique pourrait être favorable à Quentin Merlin que ce soit dans les performances en club et sa présence quotidienne avec Thierry Henry, mais la concurrence est réelle entre les deux joueurs. Pour la défense centrale, on peut noter que le nom de Raphaël Varane (30 ans) retraité avec les Bleus avait été cité, mais il est un peu revenu dans les discussions dernièrement. Rien de bien inquiétant puisque la paire Castello Lukeba (21 ans) - Leny Yoro (18 ans) porte actuellement satisfaction en Espoirs.

La suite après cette publicité

Bien qu’international avec les Bleus, le premier connaît une saison contrastée avec le RB Leipzig avec de très bons passages, mais des piges sur le banc. Le second en revanche cartonne avec Lille et fait plus que confirmer le potentiel entrevu l’an dernier. Un tandem précieux et séduisant même si d’autres noms peuvent avoir leur chance comme William Saliba (22 ans) attendu à l’Euro 2024 ou Benoît Badiashile (22 ans) même s’il enchaîne les blessures avec Chelsea. Est-ce que Thierry Henry poursuivra avec sa charnière type ou est-ce qu’il optera pour un renfort plus expérimenté, la question se posera. Au milieu de terrain, Thierry Henry a joué en 4-4-2 losange, mais surtout en 4-2-3-1 donc on peut s’attendre à deux options dans l’entrejeu. Parmi ses hommes de base, Thierry Henry peut compter sur Lesley Ugochukwu (19 ans), Johann Lepenant (21 ans) et Warren Zaïre-Emery (18 ans). La présence des deux premiers (hors blessure) est déjà en bonne voie tandis que le dernier cité pourrait combiner Euro 2024 et Jeux Olympiques. Dans ce cas-là, Warren Zaïre-Emery serait un titulaire incontournable aux côtés de Lesley Ugochukwu. Sinon, c’est Johann Lepenant qui aurait sa chance.

Après Thierry Henry peut aussi miser sur des éléments non éligibles en Espoirs, mais sélectionnables pour les JO. Il y a Eduardo Camavinga (21 ans), Khéphren Thuram (22 ans) et Manu Koné (22 ans) qui peuvent aussi se mêler à la lutte pour une place dans le onze de Thierry Henry. Le premier devrait participer à l’Euro, mais cela semble compromis pour les deux autres. En soutien de l’attaquant, Kylian Mbappé (25 ans) et Antoine Griezmann (32 ans) sont attendus pour occuper les postes d’ailier gauche et de milieu offensif. Si jamais ils ne sont pas du voyage, Bradley Barcola (21 ans) et Rayan Cherki (20 ans) devraient occuper ce rôle. Reste le rôle d’ailier droit où Arnaud Kalimuendo (22 ans), Michael Olise (22 ans) et Mathys Tel (18 ans) sont en concurrence. Le premier a régulièrement joué sous Thierry Henry, le dernier a des références en Premier League quand le troisième a la meilleure dynamique. Arnaud Kalimuendo et Mathys Tel sont aussi en course pour le poste de numéro 9 qui pourrait revenir à Olivier Giroud (37 ans) s’il figure parmi les trois joueurs de plus de 23 ans. L’autre option tenant la corde est le Lensois Elye Wahi (21 ans) qui a montré de belles choses lors de ses dernières capes avec les Espoirs. Les options sont nombreuses pour Thierry Henry qui va devoir faire des malheureux lors de sa liste.