Euro Espoirs : la France s’amuse contre la Pologne et se hisse en quarts de finale

Cet Euro Espoirs n’est pas de tout repos pour Gérald Baticle et ses hommes. Il y a eu les nombreux forfaits, puis un nul miraculeux contre le Portugal (0-0) et une victoire à l’arraché face a Géorgie (3-2). Contre vents et marées, les Bleuets n’avaient besoin que d’un seul point dans ce dernier match de groupes contre la Pologne, déjà éliminée, pour valider leur qualification pour les quarts de finale. Le sélectionneur a donc profité des circonstances pour opérer une large revue d’effectif dans son onze de départ avec les titularisations de Nkambadio dans le but, Magassa, Zézé, Mawissa derrière, Cissé et Diouf au milieu ou encore une ligne d’attaque totalement modifiée avec Tchaouna et Badoya sur les ailes pour soutenir Barry.

Avec un groupe bien plus homogène que prévu, il fallait mobiliser toutes les forces en présence. Cette nouvelle équipe de France Espoirs semblait jouer ensemble depuis dès semaines. Rapidement, elle prenait un contrôle total sur le match, infligeant un rythme trop soutenu à un adversaire pas vraiment mobilisé non plus. Tchaouna s’illustrait une première fois d’un tir enroulé du gauche (3e). Le ballon revenait sans cesse dans la moitié de terrain polonaise pour acculer une défense de moins en moins résistante. La sanction ne tardait pas à tomber sur cette frappe du capitaine Agoumé. Le gardien ne parvenait pas à capter le cuir, dont profitait Zézé (1-0, 18e). La soirée commençait bien avec cette ouverture du score méritée.

Les Bleuets finissent 2es de leur poule

Mieux encore, sur le coup d’envoi les Bleuets récupéraient le ballon en une phase de pressing et permettaient à Cissé d’envoyer une magnifique frappe dans la lucarne (2-0, 19e). Fort de ce break, la domination tricolore ne s’arrêtait pas en si bon chemin, malgré ce léger coup de chaud dans la surface de Nkambadio (22e). Signe que tout allait bien, Barry était de mieux en mieux trouvé par ses coéquipiers mais c’est bien Cissé qui y allait de son doublé après avoir fixé son défenseur à l’entrée de la surface pour enchaîner avec un tir tendu, du gauche cette fois (3-0, 29e). Mawissa aussi aurait pu participer à la fête (42e) mais les Français étaient bien en démonstration à Zilina. Il n’y avait plus qu’à contrôler, voir à confirmer en seconde période.

Global 65 Possession 35 88 Passes réussies 79

Mais ce sont des Polonais métamorphosés qui sont revenus sur la pelouse. Après plusieurs alertes (49e, 50e) notamment un but finalement refusé par la VAR à Fornalczyk (53e), la défense des Bleuets finissait pas s’incliner sur corner. Mosor sautait plus haut que tout le monde pour relancer la rencontre (3-1, 61e). Dans la foulée, il fallait un Nkambadio décisif face à Fornalczyk (64e) pour éviter une fin de match très tendue. Les changements de Baticle (Edjouma, Abline et Lemarechal) mettaient également fin au temps fort adverse. L’excellente entrée d’Abline (73e sur la barre, 76e) était même récompensée d’un but de la tête sur ce corner d’Edjouma (4-1, 82e), qui mettait fin au suspense. Mission accomplie pour les Bleuets, qui terminent 2e derrière le Portugal (vainqueur de la Géorgie 2-0). Ils affronteront le Danemark.