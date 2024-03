France Espoirs : Thierry Henry a déjà ses trois vétérans pour les Jeux Olympiques !

La prochaine trêve internationale s’annonce capitale pour les jeunes sélections espoirs, dont l’Equipe de France de Thierry Henry. Les Bleuets affronteront deux équipes : la Côte d’Ivoire à Châteauroux (22 mars) et les Etats-Unis à Sochaux (25 mars). Deux rencontres de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, qui auront lieu l’été prochain dans la capitale (26 juillet - 11 août) : «La Sélection U23, dirigée par Thierry Henry, affrontera la Côte d’Ivoire, le vendredi 22 mars à Châteauroux (18h30), puis les Etats-Unis, le lundi 25 mars à Sochaux (21h05). Ces deux matchs de préparation, qui permettront au sélectionneur d’effectuer une revue d’effectif avec des joueurs nés à partir du 1er janvier 2001», promettait la Fédération Française de Football (FFF) dans un communiqué. Mais en filigrane, cette trêve aura un tout autre sens.

Alors que la discipline était autrefois réservée aux amateurs, le tournoi olympique s’est ouvert aux joueurs professionnels lors des J0 de 1984 à Los Angeles mais sous certaines conditions. Actuellement, le comité international olympique (CIO) n’autorise que les joueurs de moins de 23 ans à prendre part à la compétition pour les équipes masculines avec néanmoins un quota trois joueurs plus vieux. Et dans ce cas précis, Thierry Henry et son staff composé de Gérard Baticle, Gaël Clichy, Jérémie Janot et Alain Barrou devront mener une intense réflexion pour offrir ces trois spots dorés tant souhaités par plusieurs internationaux de Didier Deschamps. Avec des Jeux Olympiques à domicile, les candidatures ne cessent de s’accroître en interne et les murs du Château de Clairefontaine ont des oreilles et les informations risquent de circuler la semaine prochaine…

Les discussions ont débuté !

Selon les informations de nos confrères du Parisien, Thierry Henry voudrait utiliser ces trois spots pour renforcer le secteur offensif et la légende des Gunners penserait actuellement à trois joueurs. Il n’y a peu de doute sur la volonté commune de Kylian Mbappé et Thierry Henry de partager une aventure olympique ensemble. Et plus récemment, c’est Antoine Griezmann qui a annoncé publiquement son souhait de faire partie de cette liste pour les JO : «Je vais tout faire pour participer aux Jeux de Paris. J’aurai une discussion avec les dirigeants, en temps voulu, pour savoir s’ils me laissent y aller. C’est quelque chose d’exceptionnel. Y participer est un rêve», avait-il déclaré dans les colonnes du Monde. L’objectif est clair pour l’entraîneur français : ramener la meilleure équipe possible pour faire oublier la noyade collective et le traumatisme profond des Jeux Olympiques de Tokyo sous la direction de Sylvain Ripoll. Si la plupart des joueurs veulent y participer, la mission fatidique sera de trouver les bons arguments pour convaincre les clubs, qui ne sont pas obligés d’autoriser le départ de leur joueur à une compétition non labellisée par la FIFA. L’Atlético de Madrid et le Real Madrid, futur du club de Mbappé, devront donner leur feu vert.

Pour la dernière place, Thierry Henry miserait sur l’attaquant vétéran de l’AC Milan, Olivier Giroud. Mais il ne sera pas simple de convaincre l’ancien joueur de Chelsea et d’Arsenal puisqu’il sera en fin de contrat avec le club milanais et à 38 ans bientôt, le staff médical des Bleus devra s’assurer des conséquences physiques pour le joueur qui aura également participé à l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin - 14 juillet) quelques semaines plus tôt. Mais comme avec Mbappé et Griezmann, les discussions ont bien démarré entre le staff des Espoirs et Giroud, d’après les indiscrétions du Parisien : «Ce serait génial de jouer des Jeux olympiques, de participer à des JO pour mon pays, évidemment. C’est quelque chose qui manque à mon palmarès», avait confié le meilleur buteur de l’histoire des Bleus sur les ondes d’Europe 1. Ces dernières semaines en interne, Thierry Henry n’a pas cessé de confier sa haute estime pour l’actuel buteur de l’AC Milan. La prochaine liste du jeune tacticien français est attendue la semaine prochaine et donnera des indications sur les postes encore en chantier dans l’esprit du staff…