Ça sent mauvais pour Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques

Ce n’est un secret pour personne, depuis son arrivée au PSG, Kylian Mbappé ne cesse de répéter qu’il rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. La star parisienne n’avait pas caché son ambition de participer à cette fête du sport et d’être le fier représentant du drapeau tricolore à domicile. Mais plus le temps passe, plus cette possibilité devient illusoire. Et alors qu’il semblait y croire il y a plusieurs mois maintenant, l’idée de voir Thierry Henry l’appeler au début de l’été semble désormais de moins en moins probable.

En effet, selon les informations de l’Équipe, l’espoir de voir Kylian Mbappé jouer pour la France lors des Jeux Olympiques est très faible. Au départ, Kylian Mbappé se voyait disputer les JO dans la peau d’un joueur du PSG, club français. Ce ne sera évidemment pas le cas puisqu’il va quitter Paris cet été. Et si les clubs français, qui ont retenu les joueurs lors des JO de Tokyo puisque ce n’est pas une date FIFA, vont se montrer plus coopératif, les clubs étrangers, comme le Real Madrid par exemple, risquent de ne pas être très ouvert à cette idée.

Deschamps et le Real Madrid sceptiques

Le quotidien français ajoute également que la priorité du Français cet été reste surtout l’Euro qui aura lieu juste avant. Difficile donc de se projeter, surtout que si les Bleus filent en finale, Kylian Mbappé aura moins de 7 jours pour rejoindre le groupe olympique et se préparer à la compétition. Un rythme effréné qui n’offrirait donc aucune semaine de vacances au Français pendant tout l’été. Une idée qui ne plaît absolument pas à Didier Deschamps qui s’est déjà montré très réservé à l’idée de voir certains de ses joueurs enchainer deux compétitions, surtout avec la crainte d’avoir des soucis physiques sur la suite de la saison après un été aussi chargé.

Enfin, autre paramètre et pas des moindres, Kylian Mbappé va surtout devoir digérer un gros transfert au Real Madrid cet été. Il arrivera en tant que super star et aura donc une pression assez importante sur ses épaules. Et avec la bataille pour le ramener ainsi que l’argent dépensé (on parle d’une prime à la signature de 120 millions), le Real Madrid n’acceptera pas de voir KM7 gâcher son début de saison pour une compétition qui n’entre pas dans les dates FIFA. Selon l’Équipe, si Mbappé a les moyens d’imposer sa volonté au Real Madrid, il sait aussi qu’il ne peut pas se permettre de passer ses 6 premiers mois dans un club aussi exigeant que le Real Madrid, à récupérer de son été chargé. Le rêve parisien de Kylian Mbappé s’éloigne définitivement plus que jamais…