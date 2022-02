OL-LOSC : Éric Di Meco dégomme Clément Turpin

La défaite de l'OL contre Lille continue de faire polémique. L'égalisation en fin de match de Lucas Paquetá a finalement été refusée par Clément Turpin, qui expliquait qu'il n'y avait pas de faute dans un premier temps, avant d'être appelé par le VAR et de finalement se raviser dans une incompréhension totale. Un fait de jeu dénoncé par Jean-Michel Aulas, que ne comprend pas non plus Eric Di Meco, qui s'en est violemment pris à l'arbitre français.

«Au XXIe siècle, avec le VAR, que le soi-disant meilleur arbitre français annule ce but: il faut arrêter. Il faut arrêter. D’abord, lui, Monsieur Turpin il faut qu’il arrête le football. Je veux que l’on arrête de dire que c’est le meilleur arbitre français. Parce que là c’est catastrophique, a-t-il expliqué sur RMC. Comment on peut refuser ce but? Je veux juste que l’on m’explique. Avec un seul ralenti, car sur l’action rapide on peut avoir un doute, cela doit prendre deux secondes».