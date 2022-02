OL-LOSC : Jean-Michel Aulas en remet une couche sur l'arbitrage et demande des sanctions

Jean-Michel Aulas n'avait pas dit son dernier mot. Après la défaite à domicile contre Lille (0-1), le président de l'OL, comme Peter Bosz étaient remontés dans les couloirs du Groupama Stadium. L'imbroglio entre Clément Turpin et les arbitres du VAR ont conduit à l'annulation de l'égalisation de Lucas Paquetá, finalement sanctionné d'une faute sur le portier adverse. Alors que le patron des arbitres français, Pascal Garibian a concédé que cette décision n’a pas été la bonne, le président lyonnais a tenu à s'expliquer.

La suite après cette publicité

«Je suis épuisé. Au-delà du contexte contraignant, on aurait dû gagner ce match, on a dominé de la tête et des épaules, a-t-il expliqué au micro de La Chaîne L'Équipe. On est à la merci d'une erreur de ce type-là. Cela démontre la fragilité de notre position, le VAR doit éliminer des erreurs, mais là, par un manque de conscience professionnelle, on arrive à une décision contraire dans un match où il y a une importance grandissime. Il y a de la déception, de l'amertume et puis on se dit que c'est de l'investissement pour pas grand-chose (...) Un problème de fond se pose, il a été interpellé et a vu une image qui n'était pas la bonne», a jugé JMA.

«C'est un problème de VAR, pas d'arbitrage»

Avant de demander des sanctions pour les arbitres responsables. «On donne une mauvaise image à l'arbitre principal, il faut que la DTA (Direction Technique de l'Arbitrage) se remette en cause. On est quand même à plusieurs mois de fonctionnement du VAR. C'est pire qu'une erreur judiciaire. À la suite du match OL-OM, qui nous a amené à perdre un point pour des propos mal interprétés, j'ai pris dix matches de suspension et j'ai fermé ma gueule (...) Là il y a une faute professionnelle, au VAR ou dans l'organisation. Quand il y a faute, il doit y avoir une suspension. C'est très grave (...) Les instances sont à l'écoute, si (Clément) Turpin est équipé d'un micro, il aurait pu dialoguer et dire qu'il avait la mauvaise image, on aurait pu espérer un match nul, voir une victoire de l'OL, car on était dans une bonne dynamique».

Le président de l'OL n'a pas souhaité condamner Clément Turpin, mais a demandé à ce que les arbitres soient mieux aidés. «Il faut faire comme au rugby et avoir tous les angles de vue. C'est vrai aussi que les échanges doivent être transparents, cela permettrait de mieux comprendre. Turpin prend la bonne décision et on le convoque pour une erreur qui n'en est pas une. Il faut que la confiance soit rétablie et que les hommes du VAR donnent les bonnes images. Ce n'est pas la semaine de (Mikaël) Lesage, il a déjà eu des soucis à Paris. Cela fait peur, si on a des présidents moins incisifs que moi, peut-être que d'autres erreurs ne seront pas remarquées.

Je m'engage à faire le maximum dès le prochain comité, je vais faire une lettre à Vincent Labrune. La Ligue en subit les conséquences, c'est une mauvaise image, même Turpin en subira les conséquences sur sa carrière internationale. On a honte de voir ce qu'il s'est passé, c'est un problème de VAR, pas d'arbitrage».