OL-LOSC : les Lyonnais s'en prennent à l'arbitrage de Clément Turpin

Dominateurs tout au long de la partie, l'Olympique Lyonnais n'a pas trouvé la solution contre le LOSC et a été puni en contre-attaque, sur la seule occasion des Dogues (0-1). Une défaite frustrante pour Peter Bosz et ses hommes, d'autant plus que Lucas Paquetá pensait égaliser en toute fin de match (87e). Alors qu'il voulait relancer court au pied suite à une remise de Tiago Djaló, Léo Jardim tardait à se mettre sur son pied gauche et perdait le ballon après le pressing de Lucas Paquetá. Le Brésilien en profitait pour frapper dans le but vide et croyait égaliser pour l'OL.

Seulement voilà, alors que Clément Turpin expliquait qu'il n'y avait pas de faute dans un premier temps, l'arbitre de la rencontre a été appelé par le VAR et a finalement décidé de refuser le but dans une incompréhension totale, comme l'a expliqué Tanguy Ndombele. «Je viens de voir les images, je ne comprends pas ce que l’arbitre siffle. On voit qu’il tape le sol avant. Après on est obligé de respecter les décisions de l’arbitre», mais bon, a-t-il souligné sur Prime Vidéo. «On a tous vu le ralenti du but de Paquetá et on n'a pas compris la décision d'annuler ce but», ajoutait de son côté Romain Faivre.

Peter Bosz tacle Clément Turpin

Peter Bosz, lui, s'est montré plus virulent envers Turpin. «L’arbitre a regardé le VAR, il a regardé la faute sur le gardien de but, mais à mon avis le gardien a juste totalement manqué son intervention, il a mis son pied dans le sol, tout le monde dit "c’est le meilleur arbitre de France", mais à mon avis : pas le meilleur arbitre pour Lyon. Déjà à Paris, il avait sifflé un penalty alors que ce n’était pas un penalty. Mauvaise décision», a souligné le coach rhodanien. La réaction de Jean-Michel Aulas s'est également fait entendre dans les couloirs du Groupama Stadium.

«C’est un scandale ! Et vous allez essayer de me faire dire des choses que vous pouvez dire vous-mêmes ! Mais vous n’êtes pas très courageux !», a-t-il expliqué à des journalistes présents en zone mixte, dans des propos rapportés par Le Dauphiné Libéré. La soirée s'annonce tendue à l'OL, mais de son côté, le LOSC préfère faire profil bas. Jocelyn Gourvennec a d'ailleurs défendu son gardien. «Sur l'action litigieuse ? Pour moi, il y a faute sur Renato au départ. L'arbitre a considéré qu'il y avait excès d'engagement de Paqueta sur Léo... Même s'il rate son dégagement. Pour une fois, c'est en notre faveur». Un avis loin d'être partagé par la bande à Peter Bosz.