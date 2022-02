Lyon-Lille : les notes du match

En clôture de la 26ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais (9e, 38 pts) accueillait le LOSC Lille (11e, 36 pts) pour une affiche prometteuse entre deux formations toujours engagées sur la scène européenne mais plus en difficulté en championnat. Battus par Chelsea lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, les Lillois restaient par ailleurs sur un triste match nul contre le FC Metz (0-0) et espéraient donc renouer avec le succès pour revenir en première partie de tableau. De son côté, l'OL de Peter Bosz, défait à une seule reprise lors de ses onze derniers matches, voulait reprendre sa marche en avant après le nul concédé, le week-end dernier, face au RC Lens (1-1). Organisés en 4-2-3-1 avec la présence de ses recrues Faivre et Ndombélé, les Lyonnais prenaient alors rapidement le contrôle de la possession au Groupama Stadium. Portés par les chants de leurs supporters, les Gones se créaient ainsi la première grosse situation mais Dembélé butait sur Jardim (11e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, le rythme de ce choc baissait très nettement et cette physionomie allait finalement profiter aux Lillois. Opportuniste et laissé seul au second poteau, Gudmundsson profitait d'un centre de Xeka pour punir l'OL (0-1, 35e). Piqués à vif, les hommes de Peter Bosz repartaient à l'attaque, mais Faivre voyait sa belle frappe du gauche passer légèrement à côté du but des Dogues (42e). Menés à la pause, les Rhodaniens affichaient un visage assez décevant au retour des vestiaires. Il fallait d'ailleurs attendre les vingt dernières minutes pour voir l'OL à nouveau dangereux sur une frappe de Paquetá bien repoussée par Jardim (70e). Peu inspirés, les Gones pensaient bien égaliser à cinq minutes du terme, mais Paquetá voyait finalement son but refusé pour une légère faute sur Grbic (86e). Dans les ultimes secondes, le score n'évoluait plus et Lyon chutait à domicile face à des Dogues vaillants. Avec ce résultat, l'OL chute à la 10ème place et voit Lille, désormais 8e, lui passer devant.

L'homme du match : Jardim : (8) : le portier portugais du LOSC, titulaire pour la quatrième fois consécutive a réalisé un bon match, effectuant 8 arrêts. Il a démarré par une belle sortie devant Dembélé (10e) puis deux arrêts sur les frappes de Toko-Ekambi (11e et 39e), avant de stopper les tentatives de Faivre (49e et 56e) et la grosse occasion de Paquetá (70e) et d'Emerson dans les dernières minutes (90+4e). Il a cru pendant quelques minutes avoir gâché cette belle performance avec cette bourde devant Paquetá, mais le but a finalement été annulé par l'arbitre (86e).

Olympique Lyonnais

Lopes (5) : Voilà une partie bien frustrante pour le gardien lyonnais. Alors qu'il n'a rien eu à faire durant toute la rencontre, Lopes n'a rien pu faire sur l'ouverture du score du LOSC, l'unique occasion dangereuse adverse de la partie.

Dubois (3) : dépassé par Sanches en début de rencontre (17e), le capitaine lyonnais a été en difficulté sur son côté droit et n'est pas irréprochable sur l'ouverture du score lilloise. Huit ballons perdus en première période et un apport offensif quasi inexistant avec deux centres qui n'ont rien donné. Remplacé par Gusto (63e) .

Mendes (4) : une bonne intervention devant David (22e) et trois récupérations en début de rencontre. Mais il glisse et se troue complètement sur le but de Gudmundsson, en déviant le ballon directement sur le milieu de terrain lillois. Il n'a pas eu beaucoup de travail à faire par la suite, mais il paye forcément son erreur sur l'ouverture du score.

Lukeba (5) : s'il n'a pas eu à trop se déployer ce dimanche soir, Lukeba a encore une fois fait preuve d'une grande sérénité dans l'axe. Huit ballons récupérés pour seulement deux perdus et il ne peut pas éviter l'ouverture du score de Gudmundsson.

Emerson (4) : un bon ballon transmis vers Faivre (49e), mais à part cela, l'apport offensif de l'Italien a été décevant. Uniquement un centre tenté et quatre pertes de balles sur son côté. Les latéraux lyonnais ont vécu une partie compliquée.

Ndombele (5) : il a donné une bonne talonnade pour Toko Ekambi (13e) et a évolué haut pour combiner avec Paquetá et Toko Ekambi notamment. Sa qualité technique a également permis à l'OL de progresser dans le bloc lillois, mais il n'a pu se montrer décisif malgré six duels gagnés et six récupérations.

Caqueret (4,5) : moins impressionnant que son partenaire Ndombele, Caqueret a réalisé quelques interventions précieuses pour empêcher le milieu de terrain des Dogues de progresser, mais a également perdu beaucoup de ballons simples (73% de passes réussies). Il n'a pas réussi à faire la différence, ce dimanche soir. Remplacé par Aouar (63e)

Toko Ekambi (4) : une belle frappe après un beau mouvement individuel (11e), avant une nouvelle tentative trop axiale pour tromper Jardim (40e). Le Camerounais a beaucoup tenté, cherché ses partenaires et fait part de sa vitesse pour tenter de faire la différence... en vain.

Paquetá (6,5) : il a bien lancé Dembélé dans la profondeur (10e), avant de réaliser un nouveau gros travail au milieu permet à Faivre de rentrer dans l'axe (42e). Servi par Faivre, sa belle frappe a fui de près le cadre (49e), avant de buter sur Jardim alors qu'il était à l'origine de l'action (70e) Le Brésilien a fait part de sa technique pour percer le bloc des Dogues et a été l'élément le plus dangereux de la partie, côté lyonnais. Il pensait même égaliser, mais son but a été refusé dans la confusion, après visionnage du VAR.

Faivre (5,5) : la recrue hivernale s'est montrée très active en début de match et a beaucoup apporté sur son côté droit. Il s'est offert une très belle occasion, mais son tir n'a pas été cadré (42e). On l'a vu beaucoup chercher Paquetá et combiner avec le Brésilien. Moins en vue après la pause, il a créé beaucoup de danger et commence de plus en plus à se montrer avec sa nouvelle équipe. Remplacé par Barcola (86e) .

Dembélé (3,5) : un duel manqué devant Jardim sur son seul tir tenté en première mi-temps (10e)... et puis plus rien. Sur les 17 pauvres ballons qu'il a touchés, l'avant-centre de l'OL n'a rien pu faire et a vécu une partie très frustrante. Il a rapidement été remplacé par Kadewere (63e), qui a raté une énorme occasion sur son premier ballon (66e).

Lille