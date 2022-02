ASSE : Loïc Perrin explique pourquoi Diego Costa n'a pas signé

L'AS Saint-Etienne vit une des saisons les plus compliquées de son histoire. Les Verts sont cloués à la dernière place du championnat, avec seulement 15 points et 19 buts inscrits en 22 journées. Les Stéphanois étaient dans l'obligation de recruter aux avant-postes durant le marché des transferts hivernal s'ils souhaitaient maintenir des chances de survie. Si Enzo Crivelli, ancien joueur de Caen, est arrivé sous forme de prêt depuis la Turquie, c'est un tout autre attaquant qui a fait couler de l'encre dans le Forez ces derniers jours.

La suite après cette publicité

En effet, le goleador hispano-brésilien, Diego Costa aurait été proposé aux dirigeants de l'ASSE. Cependant faire venir une star du pedigree de l'ancien joueur de Chelsea et de l'Atletico Madrid a un coût élevé, ce qu'a expliqué Loïc Perrin, le coordinateur du club, dans une interview pour L'Equipe : «on a eu des infos par pas mal d'intermédiaires. Ils nous l'ont proposé pour 100 000 euros (brut par mois, ndlr). Un proche connaissait son frère, que j'ai eu en direct. Ce n'était pas les vrais chiffres. C'était deux fois plus, avec une prime de maintien. Comme il avait déjà une offre écrite d'un autre club, on n'est pas allés plus loin. Ce n'est pas évident de ramener une vraie star dans un vestiaire. Il faut aussi veiller à son équilibre. Au-delà de l'aspect sportif, il aurait fallu analyser tout cela.»