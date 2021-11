PSG : Jérôme Rothen répond au coup de gueule de Leonardo

La suite après cette publicité

Auteur d'un gros coup de gueule après la victoire 2-1 du Paris Saint-Germain en fin de match contre Lille ce vendredi, Leonardo a remis les pendules à l'heure. Le directeur sportif francilien avait notamment pointé du doigt les nombreuses critiques qu'essuient les joueurs du club de la capitale en ce début de saison. «La seule chose que je n'aime pas trop, c'est la manière dont ça se juge tout ça. Il y a une manière d'en parler et de critiquer un peu gratuite, c'est un peu trop. Par rapport au coach, aux grands joueurs, ceux arrivés cette année. Je ne comprends pas pourquoi, mais on accepte. On sait pourquoi on n'est pas bien, mais la manière... Tu peux dire qu'on n'est pas bien, mais ça commence un peu à passer les limites. Dire que le coach ne connaît rien au football, que les grands joueurs qu'on a pris sont nuls» avait alors lâché le dirigeant brésilien.

Malgré une première place en Ligue 1, certaines performances individuelles et le rendu collectif posent question. Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain Jérôme Rothen est revenu sur cette déclaration. Il estime que Leonardo esquive les questions importantes alors que les maux du PSG se font clairement remarquer : «je trouve que Leonardo se voile la face sur certains sujets. Il y a trop de manques actuellement au PSG, que ce soit sur les principes de jeu ou les ententes entre les joueurs. Il y a des signes qui ne sont pas forcément bons. Les résultats sont là et on ne va rien dire dessus [...] Mais on est en droit de se poser des questions et de savoir pourquoi le PSG se met dans de telles situations. Pourquoi le PSG ne joue que 20 à 30 minutes par match? En Ligue 1, ça peut suffire. Mais en misant que sur la réussite, au bout d'un moment, le boomerang revient dans la tête. Je trouve que Leonardo ne répond pas sur les interrogations. Il est temps d'accepter les critiques et d'y répondre.»