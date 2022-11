Belgique - Maroc : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La Coupe du monde 2022 se poursuit ce dimanche avec la deuxième journée du groupe F. La Belgique qui est leader de la poule défie le Maroc. Les Diables Rouges s'articulent dans un 4-2-3-1 où Thibaut Courtois officie comme dernier rempart devant Thomas Meunier, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen et Timothy Castagne. Axel Witsel et Amadou Onana assurent le double pivot. Seul en pointe, Michy Batshuayi est soutenu par Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

De leur côté, les Lions de l'Atlas optent pour un 4-3-3 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. Dans l'entrejeu, on retrouve Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Selim Amallah. Les couloirs sont occupés par Hakim Ziyech et Sofiane Boufal alors que Youssef En-Nesyri prend la pointe de l'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Belgique : Courtois - Meunier, Alderweireld, Vertonghen, Castagne - Witsel, Onana - T. Hazard, De Bruyne, E. Hazard - Batshuayi

Maroc : Bounou - Hakimi, Saïss, Aguerd, Mazraoui - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.