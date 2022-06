Algérie-Ouganda : les compositions officielles

L'Algérie reçoit l'Ouganda ce samedi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 (rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato à 21 heures). Les Fennecs auront à cœur de faire forte impression lors de la prochaine édition de la CAN, après avoir été éliminés lors des phases de poule en janvier dernier. Accompagné du Niger et de la Tanzanie dans la poule F, les Ougandais peuvent espérer accrocher une qualification.

Alors qu'il devait composer avec l'absence de Mahrez notamment, Djmamel Belmadi a décidé de titulariser Zeghba dans les cages, avec devant lui Benayada, Touba, Mandi et Bensebaïni. Zerrouki, Zorgane et Bennacer sont au milieu de terrain, tandis que Ghezzal, Slimani et Belaïli forment le trio d'attaque. Du côté de l'Ouganda, Lukwago prend place dans les buts derrière une défense composée de Mugweri, Muleme, Lwaliwa et Mugabi. Aucho, Yougman et Okello seront chargés d'animer l'entre-jeu pour essayer de trouver Karisa, Miya et Okwi devant.

Les compositions officielles :

Algérie : Zeghba - Benayada, Touba, Mandi, Bensebaïni - Zerrouki, Zorgane, Bennacer - Ghezzal, Slimani, Belaïli

Ouganda : Lukwago – Mugweri, Muleme, Lwaliwa, Mugabi – Aucho, Youngman, Okello - Karisa, Miya, Okwi