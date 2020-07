OL : Melvin Bard, à gauche toute !

À la barre du navire Olympique Lyonnais depuis le mois d'octobre, le commandant Rudi Garcia a dû composer avec un équipage qu'il n'avait pas forcément choisi. Mais le Français peut compter notamment sur de jeunes mousses. Parmi eux, Melvin Bard. Âgé de 19 ans, la natif d'Ecully est considéré comme l'un des grands espoirs du club. Un club qu'il n'a rejoint qu'en 2016. Car avant d'embarquer avec l'OL, il a fait ses gammes au FC du Pays de l'Arbresle (2006-2009) puis au FC Domtac (2009-2016). Désormais avec les pensionnaires du Groupama Stadium, il a gravi tous les échelons avant de passer un cap très important l'été dernier. En effet, le 13 août 2019, il a paraphé son premier contrat professionnel jusqu'en juin 2022. Un moment forcément particulier dans sa jeune carrière.

«Mon objectif était de signer professionnel quand je suis arrivé à l'OL. C'est désormais chose faite. C'est une très grande joie de le faire dans mon club de cœur. Je ne lâche rien sur le terrain. Ma qualité première est la combativité.» Mais le footballeur né en 2000 en a bien d'autres, à écouter Armand Garrido. L'ancien formateur à l'OL avait confié au Dauphiné Libéré. « C’est mon chouchou. Je cherchais désespérément un défenseur gauche et on me parle d’un petit intéressant à Domtac. C’est une équipe loin du niveau national mais je me dis " pourquoi pas ". Je le regarde et je me dis " il y a du boulot avec les pieds, mais il y a du tempérament." On tente le coup. Au bout de deux mois, j’ai été impressionné. Il s’est accroché, il est passé devant tout le monde. Il est retenu en équipe de France U20 désormais. Un phénomène ! C’est un gamin que j’adore. Il va vite, il a un coffre phénoménal. C’est un garçon qui est arrivé sur le tard, mais je suis fier de lui. »

Rester à l'OL ou voguer vers d'autres cieux ?

Aligné avec l'équipe réserve de Lyon en National 2 la saison dernière, celui qui a porté le brassard a aussi joué son premier match avec le groupe professionnel. Le 6 décembre 2019, il avait disputé 45 minutes face au Nîmes Olympique (victoire 4-0). Malheureusement, il n'avait pas pu enchaîner. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué entre les absences de Youssouf Koné (blessure) ou Fernando Marçal (blessure ou suspension). Mais Rudi Garcia a préféré opter pour d'autres solutions. Il a notamment repositionné Maxwel Cornet au poste d'arrière gauche. Le message envoyé aux jeunes du club et notamment à Melvin Bard était terrible. Et c'est ainsi que des écuries ont tenté de s'engouffrer dans la brèche, à l'image du Bayern Munich.

Les Allemands auraient avancé leurs pions avec l'objectif de le faire signer avec l'équipe B dans un premier temps. En France, quelques clubs se seraient aussi montrés intéressés. Le Stade de Reims, l'OGC Nice, le Stade Brestois ainsi que le FC Lorient se seraient positionnés selon L'Equipe. Mais Lyon n'a pas l'intention de perdre son jeune talent. Un élément qui s'entraîne avec le groupe professionnel et qui participe activement à la préparation estivale des Gones. On l'a ainsi vu jouer face à l'OGC Nice (victoire 1-0, 4 juillet). Une rencontre où Melvin Bard a su séduire Rudi Garcia. « Les 4 semaines de préparation ont fait du bien à Melvin. Il a fait un bon match. Il a marqué des points aujourd’hui. » Puis, il en avait remis une couche.

Convaincre le commandant Garcia

« On a décidé de garder Melvin Bard qui ne faisait pas partie du groupe de manière totale. Il a lui aussi bien travaillé pendant quatre semaines. Il a eu la possibilité de se montrer en deuxième période contre Nice et ça a été convenable. Pour l’instant, Melvin est toujours avec nous, même s’il y a beaucoup de latéraux gauches. » Apparu aussi face aux Rangers lors du Trophée Véolia le 16 juillet, il a participé au match amical contre La Gantoise le 22 juillet (victoire 3-2). Une rencontre où il a su être bon défensivement tout en apportant offensivement, lui qui a marqué son premier but en pro après avoir parfaitement été servi par Rayan Cherki. «Ça fait plaisir de marquer mon premier but en professionnels. J'espère que ça va continuer, en plus il n'était pas trop mal. Donc ça va », a-t-il lâché à OLTV.

Il a également montré sa polyvalence, lui qui a pu évoluer dans différents systèmes. « Sur ce match-là, on a commencé en 3-5-2. J'étais piston et c'est un poste que j'aime bien. Je peux monter, attaquer et défendre aussi. Donc c'est bien. » De quoi offrir plus qu'une solution mais une vraie option à Rudi Garcia, même si Bard a encore besoin de s'aguerrir. Car du côté gauche, tout est plutôt ouvert. Recruté l'an dernier, Youssouf Koné n'a pas impressionné Garcia et il a fait preuve d'irrégularité, en plus d'avoir été longtemps blessé (il est a priori forfait pour le match de vendredi face à Paris). Un constat qui est le même pour Fernando Marçal, qui a enchaîné les cartons rouges. Mais le Brésilien se montre plus à son aise dans une défense à trois. Melvin Bard peut donc avoir son mot à dire, du moins, il peut amener une réflexion du côté de son entraîneur. Et si jamais il n'entre pas dans ses plans dans l'immédiat, il pourra toujours voguer vers d'autres cieux en attendant.