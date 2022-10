Clermont : le club soutient Johan Gastien

Après le match comptant pour la 12e journée de Ligue 1 entre Clermont et Brest (1-3), l'attaquant algérien de Brest Islam Slimani (34 ans) s'est plaint de propos "racistes" qu'aurait tenu le milieu et capitaine clermontois Johan Gastien (34 ans). «Il m’a traité de sale arabe», a expliqué à chaud Slimani en zone mixte avant de se raviser et de changer sa version en mode quelques heures plus tard : «Il m’a traité de sale blédard».

« Je me sens profondément atteint dans mon intégrité d’homme après de telles accusations. Cela ne correspond aucunement à mes valeurs et à mon éducation. Je n’ai jamais été une personne raciste et je condamne fermement toutes personnes qui pourraient être auteurs de tels propos », a répondu Gastien à travers le communiqué officiel de Clermont.