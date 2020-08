Quel avenir pour Alphonse Areola ?

Le Real Madrid n'a pas perdu de temps. Éliminé vendredi en huitièmes de finale de l'UEFA Champions League, le club espagnol se concentre pleinement sur la construction de son effectif pour la saison 2020-21. Au poste de gardien de but, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu compteront sur Thibaut Courtois, qui sera toujours numéro un, ainsi que sur Andriy Lunin, qui viendra occuper le rôle de doublure. Un rôle qui était celui d'Alphonse Areola lors de l'exercice 2019-20. Mais hier, les Merengues ont annoncé la fin de son prêt. «Le Real Madrid communique que le prêt du joueur Alphonse Areola est terminé. Le club veut remercier Alphonse pour son dévouement, son professionnalisme et son comportement exemplaire cette saison et lui souhaite la meilleure des chances dans sa nouvelle étape. Le Real Madrid remercie aussi le PSG pour avoir eu l'opportunité d'avoir pu compter sur Areola dans notre équipe.»

La suite après cette publicité

Sans grande surprise, puisque c'était la tendance ces dernières semaines, la Casa Blanca a mis un terme à sa collaboration avec le portier de 27 ans. Un joueur qui est apparu à 9 reprises toutes compétitions confondues sous le maillot merengue cette année. Dans le détail, il a joué trois matches en Coupe du Roi, deux en Ligue des Champions et quatre en Liga (13 buts encaissés, 2 clean sheets). Il faut aussi ajouter qu'il a garni son palmarès puisqu'il a remporté le titre de champion d'Espagne 2020 avec Madrid. Une expérience enrichissante pour le footballeur né en 1993. À présent, il va devoir retourner au Paris Saint-Germain, club auquel il appartient toujours. Mais le portier sous contrat jusqu'en 2023 ne devrait pas y rester. Si l'écurie francilienne a souvent changé de gardien ces dernières années, elle a enfin trouvé chaussure à son pied avec Keylor Navas, arrivé l'été dernier en provenance de Madrid.

Areola vers la Premier League ?

Il paraît donc difficile pour Areola de revenir en tant que numéro deux, même si Sergio Rico, qui avait cette mission cette saison, devrait partir. En effet, l'international français a déjà été la doublure de Courtois cette année et il compte bien retrouver une place de titulaire, lui qui ambitionne de participer à l'Euro 2020 (qui se disputera l'an prochain) avec l'équipe de France. Il sait qu'il lui faudra enchaîner les matches pour s'assurer une place dans le groupe France, où Didier Deschamps lui a maintenu sa confiance puisqu'il l'avait convoqué lors du dernier rassemblement en novembre 2019. Mais d'autres portiers, à l'image de Mike Maignan, poussent derrière lui pour être appelés aux côtés des anciens Hugo Lloris et Steve Mandanda. Le mercato sera donc très important pour Alphonse Areola, qui devra faire le bon choix.

Mais quel(s) choix a-t-il aujourd'hui ? Rester à Paris ne semble pas être une option comme indiqué avant. Un nouveau prêt ou un transfert sec sont les solutions qui s'offrent à lui. Cet été, il a été lié à très peu de clubs. Comme l'an dernier, Chelsea aurait un œil sur lui. On le sait, Frank Lampard espère se séparer de Kepa et veut un gardien titulaire. Mais on entend plus parler de Dean Henderson, Jan Oblak ou André Onana que d'Areola ces dernières semaines. Le Français, qui a acheté récemment une maison à Londres, a été associé à Arsenal ou encore à Newcastle. Mais aucun dossier ne semble être avancé à l'heure actuelle. Les prochaines semaines risquent donc d'être agitées pour un Alphonse Areola en quête de renouveau.