Lens-Clermont : les compositions d'équipes

En quête d'un ticket européen depuis 2007, le RC Lens veut profiter de la réception de Clermont pour tenter de relancer la machine. Les Sang et Or restent sur une défaite et un match nul et sont à six points du 5e, Strasbourg. En face, les Auvergnats sont plus que jamais concernés par la course au maintien. Seizièmes, sur deux défaites de rang, ils ne sont qu'un point devant le barragiste stéphanois.

Pour cette rencontre, Franck Haise s'appuie sur un 3-4-2-1. Medina suspendu, c'est Haïdara qui prend sa place dans la défense à trois. Frankowski récupère le poste de piston gauche. Appelé pour la première fois avec les Bleus par Didier Deschamps, Jonathan Clauss est lui aussi présent côté droit. Devant, Sotoca et Pereira Da Costa sont en soutien de Ganago. En face, Pascal Gastien opte pour un 4-3-3, avec Ogier aligné dans l'axe et Seidu à gauche de la défense en l'absence de Nsimba. Retour de Mohamed Bayo comme titulaire à la pointe de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

Lens : Fariñez - Gradit, Danso, Haïdara - Clauss, Fofana, Doucouré, Frankowski - Pereira Da Costa, Sotoca - Ganago

Clermont : Djoco - Zedadka, Hountondji, Ogier, Seidu - Berthomier, Gastien, Magnin - Da Cunha, Bayo, Rashani