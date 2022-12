CdM 2022, EdF : quand Youssouf Fofana était livreur de pizzas

La suite après cette publicité

Milieu de terrain passé par Strasbourg et joueur actuel de l’AS Monaco, Youssouf Fofana (23 ans) a dû batailler pour avoir sa carrière de footballeur. Avant de percer dans le milieu du ballon rond, le joueur a connu la vie d’un livreur de pizzas après avoir quitté l’INF Clairefontaine.

« Quand on sort d’un endroit comme Clairefontaine, il y a des doutes. Pour la société de pizza, comme il y a des doutes, il faut penser à faire autre chose, il faut avancer. On prend de l’âge, on a besoin d’argent. Il fallait en faire et c’était la meilleure manière d’en faire tout en poursuivant mes rêves », a-t-il confié en conférence de presse.

