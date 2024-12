PSG - Nantes : Antoine Kombouaré se félicite du résultat

Son coaching a visiblement payé ce soir. En mettant Alban Lafont sur le banc, Antoine Kombouaré a permis à Patrik Carlgren de réaliser un très beau match dans les cages nantaises. Sa formation est ainsi parvenue à glaner le point du nul face au PSG (1-1). Au micro de DAZN, l’entraîneur est revenu sur ses choix et la préparation de son équipe pour ce match.

« On s’attendait à être dominés. Toute la semaine, on a travaillé sur la frustration de ne jamais avoir le ballon, courir, défendre. Enfin ça paye. C’est le petit point de la révolte et de l’espoir. C’est un point qui compte dans la situation dans laquelle on se trouve. On savait qu’on allait souffrir, mais ce point va nous donner confiance. C’est la meilleure façon de préparer le derby contre Rennes. Je suis très lucide, on a eu beaucoup de situations où on a été en difficulté. On provoque la réussite, je ne suis pas frustré, je suis content. J’espère que c’est le début de la révolte, il faut travailler de la même façon le week-end prochain », a-t-il commenté.