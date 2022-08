Dani Gudjohnsen quitte le Real Madrid

Comme son frère aîné, Andri, c'est au tour de Dani Gudjohnsen de quitter le Real Madrid. Chez les jeunes de la Casa Blanca depuis 2018, après avoir quitté l'académie du FC Barcelone, l'avant-centre de 16 ans va retourner en Islande, selon AS. Né dans la capitale islandaise en 2006, Reykjavik, Daniel a grandi à Barcelone car son père Eidur jouait à ce moment au Barça avec qui il a gagné la Ligue des Champions.

Le petit frère va suivre le grand qui a pris la direction de la Suède. Andri, 20 ans et également attaquant, vient de rejoindre son nouveau club en première division suédoise, Norrköping. Les deux frères Gudjohnsen sont internationaux. Le plus grand a joué 9 matchs avec la sélection islandaise pour deux buts et le plus petit a disputé 5 rencontres pour un but avec les U17.