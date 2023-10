La déception de Franck Haise après le nul contre le HAC

Vendredi soir, le RC Lens et Le Havre se sont neutralisés au Stade Océane (0-0). À l’arrivée, un score vierge qui n’arrange pas vraiment les Lensois, toujours 14e de Ligue 1 après un début de saison raté. Pour cette 9e journée de championnat qui succédait une trêve internationale bien chargée, les hommes de Franck Haise n’ont pas su trouver la faille contre un HAC solide et regroupé. «En première, c’est huit bonnes minutes sur la totalité. Il en manque quand même beaucoup. Voilà, la première mi-temps a été largement insuffisante. Quand on fait une mi-temps sur deux, c’est quand même compliqué de gagner des matches, même si en deuxième période, on a été plus cohérents dans ce qu’on a proposé dès la reprise», confie l’entraîneur du RCL, déçu en conférence de presse. «Notre contenu est en liaison avec la préparation. Je sais très bien que vous allez reprendre cette explication. Mais on a été un moment dans un trou. Quand vous commencez bien et qu’à un moment il y a beaucoup de choses qui s’arrêtent dans l’intensité, dans les duels, dans les courses, dans les oppositions, ce n’est pas un problème physique. D’autant plus que j’ai fait un choix d’aligner beaucoup de joueurs qui étaient restés à Lens. Et quelques-uns qui avaient joué en tout début de semaine», raconte Franck Haise.

Il poursuit : «Techniquement, c’était assez faible et ça, c’est inhabituel de la part de joueurs qui ont tendance à mieux se trouver. Je ne sais pas si c’est la seule explication valable. On peut se dire, à l’issue des 7 à 8 premières minutes, que l’on semble être au-dessus. Mais quand vous vous arrêtez d’être en mouvement, que vous cherchez une touche de balle supplémentaire alors qu’il ne faut en faire qu’une… L’intensité dans les duels défensifs a été insuffisante aussi. En football, il y a aussi de l’intensité à mettre dans les duels, dans les replacements, dans les courses pour attaquer la dernière ligne. Et ils en ont quand même manqué. Trop pour beaucoup.» Pour le coach lensois, la trêve a eu son effet sur la performance des siens : «Ce qui est un coup d’arrêt, c’est de ne pas avoir fait deux mi-temps de même qualité. Après, j’espérais ne pas avoir ce genre de match. Mais j’avais des doutes parce que d’une part, avec les retours tardifs de trêve, on a récupéré douze joueurs qui ne se sont pas entraînés avec nous. Ceux qui étaient là (à Avion) ont bien travaillé. On a récupéré des joueurs qui sont arrivés en cours d’entraînement hier, d’autres qui sont rentrés directement chez eux, d’autres qui sont arrivés hier soir (jeudi) à 22 h. Bon, vous savez quand même que la préparation n’est pas pareille que d’habitude. Maintenant, je me dis que finalement ce match nul a produit du contenu et qu’au vu de nos manques sur cette première mi-temps, je vais le prendre sans avoir pris de but. Notre série continue même si un point ne fait pas beaucoup avancer.»