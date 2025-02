Man City : un club surprenant accélère pour Kevin De Bruyne

Moins transcendant que lors de ses belles épopées, Kevin De Bruyne est sur toutes les bouches depuis plusieurs mois. Lié à des rumeurs de transferts vers l’Arabie saoudite, l’international belge serait également sur les tablettes des deux mastodontes turcs de Galatasaray et Fenerbahçe. Selon le journaliste Burhan Can Terzi du média Sportcell, Galatasaray pourrait même passer à l’action pour l’ancien joueur de Chelsea qu’ils considèrent comme une priorité absolue pour le mercato estival à venir :

La suite après cette publicité

«L’information selon laquelle Galatasaray est également en contact avec Kevin De Bruyne vient d’une source en laquelle j’ai une grande confiance. Kevin De Bruyne veut une solide indemnité de signature. Il y avait aussi des informations selon lesquelles l’un des amis les plus proches de Kevin De Bruyne dans la vie est turc et qu’il se soucie beaucoup de ses idées. Galatasaray et Fenerbahçe sont tous deux intéressés par le joueur», a déclaré le journaliste turc. Manchester City pourrait perdre une autre légende dans les prochains mois après le départ de Kyle Walker pour l’AC Milan.