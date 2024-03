Espagne : quand les Madrilènes dénoncent un lobby pro-Barça

C’est la hype du moment, et la nouveauté dans la dernière liste de la sélection espagnole pour cette trêve internationale. Du haut de ses 17 ans, Pau Cubarsí est en train de mettre tout le monde d’accord de l’autre côté des Pyrénées. Ou presque. Effectivement, sa sélection plutôt précoce - il a joué 13 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça - fait débat et soulève une nouvelle gueguerre entre pro-Barça et pro-Madrid. Effectivement, certains fans du Real Madrid, équipe qui n’a placé que deux joueurs dans la liste (Carvajal et Joselu), estiment que la Fédération et le staff de la sélection appellent trop rapidement les jeunes barcelonais.

Il faut dire qu’avant Cubarsí, il y a eu bon nombre de joueurs barcelonais qui ont été appelés très rapidement : Pedri, Gavi, Alejandro Baldé ou même Ansu Fati. Certains sont devenus très importants, à l’image des deux premiers, et on peut dire que la Roja a eu raison de faire appel à eux. Mais là n’est pas la question. Pourquoi les appeler si vite ? Existe-t-il vraiment une tendance pro-Barça du côté de Las Rozas comme le prétendent certains ? N’est-ce pas tout simplement un excès de jeunisme ? Un manque de vivier qui oblige à faire appel à des jeunes ? Dans certains cas, comme celui de Yamal, il y avait aussi un autre enjeu : griller une autre sélection pouvant prétendre à faire appel aux services du concerné.

Plus facile d’être appelé en jouant au Barça ?

Dans le même temps, un joueur estampillé Real Madrid et avec un peu d’expérience dans les bagages comme Brahim Diaz n’est par exemple jamais entré totalement dans les plans de la sélection. Quoi qu’il en soit, ça fait réagir, dans les médias et sur les réseaux sociaux. « Aller en sélection espagnole est de moins en moins cher… Si tu joues au Barça. Après que Luis Enrique ait convoqué Gavi avec moins de 200 minutes en Liga avec le Barça, cette fois c’est au tour de Cubarsí », peut-on lire dans El Confidencial. Le journal met aussi en avant le cas Eric Garcia, qui va aussi dans ce sens d’un favoritisme envers les joueurs du Barça. Effectivement, il était appelé, et parfois titulaire, lorsqu’il n’était que le 4e défenseur central dans la hiérarchie du club catalan. Aujourd’hui titulaire et bon à Girona, il n’est plus convoqué en sélection.

OKDiario dévoile une statistique un peu parlante : sur les 12 derniers joueurs de moins de 20 ans appelés en sélection, 9 étaient Barcelonais. Sur les réseaux sociaux, les supporters madrilènes n’hésitent également pas à afficher leur mécontentement. Il faut dire que depuis ce fameux Euro 2020 (disputé en 2021) quand Luis Enrique n’avait convoqué aucun joueur merengue, beaucoup de fans du Real Madrid se sont un peu éloignés de la sélection. Et le phénomène mentionné dans cet article ne risque pas de rabibocher les deux parties… Mais comme d’habitude dans le foot, les résultats diront qui aura eu raison et qui aura eu tort…