Angers : Baptiste Santamaria rêve des Bleus

A 25 ans, Baptiste Santamaria fait partie des tauliers d’Angers (28 titularisations cette saison). Lié au SCO jusqu’en 2023, le milieu de terrain n’a pas encore eu l’opportunité de rallier un club plus huppé. Ce qui ne l’empêche pas de se montrer performant avec les Blanc-et-Noir. Et de rêver de l’équipe de France.

« Forcément, j’en ai envie, c’est mon rêve. Quand tu as la chance de porter le coq comme je l’ai déjà fait (en équipe de France U20, ndlr), tu veux y goûter à nouveau. En plus, avec les A, ce serait magnifique. Tu représentes ton pays, il n’y a pas plus beau. Je vais tout faire pour être très performant et lui taper dans l’oeil (à Didier Deschamps) », a-t-il déclaré à Onze Mondial.